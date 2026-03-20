Revés para las Hogueras: la Generalitat vuelve a sacrificar el 24 de junio en el calendario laboral de 2027

Los más previsores ya puede empezar a hacer planes. El pleno del Consell ha dado luz verde este viernes al calendario laboral para el próximo año, en el que destacan dos grandes titulares. El primero, que el 24 de junio deja de ser festivo autonómico, lo que vuelve a abrir el agravio con las fallas, que sí disfrutarán de este privilegio en su día grande, el 19 de marzo. Y el segundo, la caída de hasta tres festivos en sábado, lo que significa que la mayoría de trabajadores los perderán en la práctica.

Sobre la primera cuestión, la Generalitat vuelve a suprimir del calendario de festivos retribuidos y no recuperables a nivel autonómico la fecha del 24 de junio, el día de San Juan. Una mala noticia para los festeros, ya que esto significa que el Ayuntamiento de Alicante deberá incluirlo en los dos días festivos locales que puede declarar, lo que provocará que el día 23 de junio sea laborable; pero también para el sector turístico, ya que esto frenará la posibilidad de que vengan visitantes de otras poblaciones de la provincia o del resto de la autonomía.

De momento, el ejecutivo valenciano no ha aclarado si recuperará la fórmula del festivo retribuido "recuperable" que se puso en marcha con el anterior Gobierno del Botànic y que, en cualquier caso, no deja de ser un parche. Esta fórmula permite que, aquellos trabajadores que lo desee, puedan librar el día de San Juan, pero deberán recuperar las horas en otro momento.

El segundo gran titular es que el próximo año los días 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre caen en sábado, lo que supone en la práctica menos festivos para la mayoría de trabajadores que tienen su jornada de lunes a viernes. La normativa laboral indica que, si un festivo tradicional cae en domingo, este podrá recuperarse otro día, que es lo que ha permitido, por ejemplo, que este año 2026 se haya declarado festivo el 24 de junio.

Sin embargo, el sábado se considera un día laborable, por lo que no se recupera el día aunque la mayoría de ocupados no lo trabaje.

En cuanto a las posibilidades de puentes, el del Pilar se verá reducido por la citada circunstancia de que el 9 de octubre es sábado, mientras que, por el contrario, el próximo año el gran acueducto será el de la Constitución-Inmaculada, ya que el primero es lunes y el segundo, miércoles, lo que habré la puerta a unas minivacaciones.

Esta es la lista completa de 12 festivos autonómicos no recuperables que ha aprobado el Consell para 2027: