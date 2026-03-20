El mercado inmobiliario se da la vuelta: se venden más viviendas en Elda, Villena o Castalla y cae el negocio en Alicante, Torrevieja o Benidorm

Los altos precios empiezan a pasar factura a los grandes motores tradicionales del sector inmobiliario de la provincia y cambian la dinámica del mercado. Mientras que las grandes ciudades, como Alicante o Elche, o las principales poblaciones costeras, como Torrevieja, Orihuela o Benidorm registraron el año pasado un estancamiento o un descenso en la venta de viviendas, los municipios del interior experimentaron un considerable incremento de la demanda.

Una tendencia que ya venían anunciando las inmobiliarias de estas últimas poblaciones -incluso algún consistorio ha mostrado su preocupación por el tema- y que ahora confirma las estadísticas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

En total, según esta estadística, que se nutre de las escrituras firmadas ante notario, el año pasado se vendieron en la provincia 56.687 inmuebles, lo que supone un ligero descenso del 0,7 %. Una evolución claramente marcada por lo ocurrido en los principales mercados inmobiliarios de la demarcación, que encabeza la ciudad de Alicante, donde se contabilizaron 7.014 transacciones, 108 menos que el año anterior.

También cayó la actividad en Torrevieja, que anota 6.913 operaciones, con un descenso de 347; o en Orihuela, que registró 4.992 transacciones, 406 menos. Igualmente, los compradores se mostraron menos activos en Benidorm, con 2.174 inmuebles vendidos, 143 menos que un año antes.

Costa

La situación se repite prácticamente en todos los municipios costeros de la provincia, con alguna excepción como Dénia, donde se vendieron 199 casas más que en 2024, hasta sumar 1.967.

En buena medida, todas estas poblaciones se corresponden con aquellas que tienen precios más elevados, como el caso de Benidorm, donde ya se piden más de 3.500 euros por metro cuadrado, o Alicante, donde son casi 2.500 euros, de media.

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria en una imagen de archivo / Efe

Ante esta situación, muchos jóvenes e inmigrantes miran a las poblaciones del interior como la única alternativa para comprar una casa en condiciones, aunque esto obligue a desplazamientos diarios para ir a trabajar. De esta forma, poco a poco, la demanda se va trasvasando desde los grandes núcleos costeros hacia los municipios establecidos junto a las grandes autovías que cruzan la provincia.

Es el caso de Elda, donde el año pasado se vendieron 1.225 viviendas, un 21 % más que el año anterior. En Monforte fueron un 17,3 % más, con un total de 250 transacciones, y en Villena sumaron un 53 % más compraventas, con 716 formalizadas ante notario.

Algo similar ocurrió en el entorno de la autovía hacia Alcoy. En Ibi se vendieron 397 casas, un 26 % más; en Castalla, 359, un 23 % más; o en Onil, 215, un 40 % más. Muro, la propia Alcoy o Cocentaina fueron otras de las poblaciones que se beneficiaron de este particular éxodo hacia el interior.

Para explicarlo mejor basta con hacer una simple comparativa de precios: frente a los 2.500 euros de la ciudad de Alicante, en Villena el coste medio del metro cuadrado apenas alcanza los 691 euros; el Elda, 919; o en Ibi, 1.031; cantidades que para muchos justifican madrugar un poco más para ir al trabajo.