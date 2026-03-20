El sector del agua reivindica más liderazgo femenino ante el cambio climático

La gestión del agua afronta retos cada vez más complejos en un contexto marcado por el cambio climático, la escasez de recursos y la necesidad de infraestructuras cada vez más resilientes. Pero junto a estos desafíos emerge también otro debate que empieza a ganar espacio en el sector: el papel de la mujer en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Esa fue una de las ideas centrales de la mesa redonda organizada por Veolia y Prensa Ibérica con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el día 26.

La directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Silvia Tomás, abrió el encuentro recordando el lema elegido este año por Naciones Unidas: "Donde fluye el agua, crece la igualdad". Un mensaje que subraya la importancia de incorporar plenamente a las mujeres en la toma de decisiones sobre un recurso esencial para el desarrollo social y económico y para la sostenibilidad de los territorios.

En la mesa participaron Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana; Sabina Goretti, secretaria autonómica de Medio Ambiente; Cristina Baixauli, directora de Innovación de Veolia en la Comunitat Valenciana; y María José Toledo, gerente de Aigües d’Elx, empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Elche y Veolia, responsable de la gestión integral del agua en el término municipal de Elche.

Uno de los momentos de la mesa redonda / Fernando Bustamante

Las participantes coincidieron en que la presencia femenina en el sector del agua ha crecido de forma significativa en las últimas décadas, tanto en el ámbito técnico como en el institucional y empresarial. Sin embargo, también señalaron que todavía existe margen de mejora, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y en los espacios donde se toman las decisiones estratégicas.

Más resiliencia

Zulima Pérez subrayó que el acceso al agua potable, recogido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, es un elemento clave para el progreso de las sociedades y para garantizar condiciones de vida dignas. En este sentido, recordó que episodios recientes como la dana que afectó a la Comunitat Valenciana evidenciaron la importancia de contar con infraestructuras resilientes y sistemas de gestión capaces de responder con rapidez ante situaciones de emergencia.

Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana / Fernando Bustamante

Pérez defendió además la aportación de la perspectiva femenina en este ámbito. "Los proyectos liderados por mujeres aportan mayor sostenibilidad, eficacia y pragmatismo", señaló, aunque admitió que el reto ahora es aumentar su presencia en los órganos donde se toman las decisiones estratégicas.

Sabina Goretti recordó que históricamente las mujeres han estado vinculadas al agua en tareas poco visibles o escasamente reconocidas, como el transporte del agua a los hogares en muchas partes del mundo. Sin embargo, destacó que la creciente incorporación femenina a la investigación, las instituciones y las empresas está contribuyendo a mejorar la calidad de las decisiones en la gestión de los recursos hídricos. "La diversidad de perspectivas hace que las decisiones sean más sólidas y duraderas", afirmó.

Sabina Goretti, secretaria autonómica de Medio Ambiente / Fernando Bustamante

Uno de los grandes ejes del debate fue el papel de la innovación tecnológica en la gestión del agua. Cristina Baixauli destacó que la creciente complejidad del sector exige aplicar soluciones tecnológicas avanzadas que permitan anticiparse a fenómenos extremos como sequías prolongadas o episodios de lluvias torrenciales. En ese contexto, la digitalización y el análisis de datos se han convertido en herramientas fundamentales.

Veolia desarrolla actualmente varios proyectos de digitalización del ciclo del agua en la Comunitat Valenciana, que incluyen modelos matemáticos de redes, sensores distribuidos por las infraestructuras y gemelos digitales capaces de simular el comportamiento de las instalaciones en tiempo real.

"El dato por sí solo no sirve; hay que transformarlo en información para poder tomar decisiones", explicó Baixauli.

Criterios científicos

La dana de 2024 fue otro de los temas centrales de la conversación. Zulima Pérez explicó que el proceso de reconstrucción se está abordando con criterios científicos y modelos hidráulicos avanzados que permiten analizar cómo se comporta el agua en diferentes escenarios.

El objetivo es diseñar infraestructuras más resilientes capaces de absorber avenidas extraordinarias mediante la ampliación de cauces, la creación de zonas de laminación o la mejora de las redes de saneamiento, reduciendo así el riesgo de inundaciones en futuras situaciones similares.

En un territorio con escasez estructural de recursos hídricos, especialmente en la provincia de Alicante, la reutilización y la desalación se han convertido en herramientas estratégicas para garantizar el abastecimiento.

María José Toledo explicó que Elche reutiliza el 100% del agua depurada en sus tres estaciones depuradoras. La mayor parte se destina a la agricultura, mientras que otra parte alimenta espacios naturales protegidos como el Clot de Galvany, donde el agua regenerada ha permitido recuperar la biodiversidad y reforzar el equilibrio ecológico del humedal. "Sin estas soluciones sería imposible mantener el desarrollo actual", afirmó.

María José Toledo, gerente de Aigües d’Elx / Fernando Bustamante

La secretaria autonómica Sabina Goretti también defendió el impulso a proyectos de reutilización como una vía clave para garantizar recursos hídricos suficientes y sostenibles, especialmente en un escenario de creciente presión sobre los recursos disponibles.

Un recurso esencial

Las participantes coincidieron en que la gestión eficiente del agua tiene un impacto directo en la salud pública, el desarrollo económico y la cohesión social. Garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, recordaron, significa mejorar la calidad de vida de la población y reforzar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.

Cristina Baixauli resumió ese impacto en tres ideas fundamentales: garantizar el acceso universal al agua, mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades ante fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Cristina Baixauli, directora de Innovación de Veolia en la Comunitat Valenciana / Fernando Bustamante

Por su parte, María José Toledo destacó que el agua es la base del crecimiento de las ciudades y del desarrollo económico de los territorios. "Sin agua suficiente y de calidad, el desarrollo económico sería impensable", afirmó.

"Desde que Aigües y Sanejament d’Elx asumió la gestión del servicio en 2001, hemos logrado reducir el agua suministrada de 16,6 Hm³ a menos de 15 anuales, y lo hemos conseguido mientras la población abastecida crecía un 30,4 %", añadió.

Respecto al PERTE del proyecto Elx Oasis, señaló que ha supuesto "un hito en la modernización de la gestión hídrica, con una inversión de más de 3,2 millones de euros".

La conclusión del encuentro fue clara: la gestión del agua en la Comunitat Valenciana avanza hacia un modelo cada vez más tecnológico, eficiente y sostenible, apoyado en la innovación, la colaboración entre administraciones y empresas y el desarrollo de nuevas soluciones para optimizar los recursos disponibles.

En ese camino, la participación de las mujeres se perfila como un elemento cada vez más relevante para afrontar los desafíos futuros.

De hecho, el CEO de Veolia en la Comunitat Valenciana, Jordi Azorín, destacó que el 40 % de los puestos de responsabilidad de la compañía ya están ocupados por mujeres y recordó el papel clave que varias profesionales de la empresa desempeñaron durante la dana para coordinar el restablecimiento del suministro en municipios afectados en los momentos más críticos.