Alicante supera el millón de pernoctaciones en febrero por segunda vez en su historia

Las cifras siguen muy alejadas de las que se logran en verano, pero el mes de febrero ha dejado de ser el erial turístico de hace unos años, en los que la mayoría de hoteles mantenía cerradas sus puertas, a la espera de que la Semana Santa trajera los primeros visitantes atraídos por el sol y playa.

Ahora, por el contrario, el flujo constante viajeros que llegan de todo el continente en las líneas aéreas de bajo coste y celebraciones como el carnaval o el Benidorm Fest permiten que hasta el 90 % de la planta hotelera siga en funcionamiento en pleno invierno. Y con resultados cada vez mejores, a tenor de los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera que elabora el INE.

Así y pese a ser temporada baja, durante el pasado febrero se superaron el millón de pernoctaciones en el conjunto de la provincia, algo que sólo había ocurrido anteriormente en otra ocasión, en febrero de 2024. En concreto, se contabilizaron 1.025.277 noches de hotel vendidas, un 3,7 % más que el año pasado.

Una mejora que vino dada por el incremento de los viajeros españoles, que realizaron 379.003 pernoctaciones, unas 1.700 más; pero, especialmente, por la mayor afluencia de visitantes internacionales, que sumaron 646.274 pernoctaciones, 36.000 más que hace un año.

Ocupación

Esto aumento permitió mantener ocupadas el 63,30 % de las habitaciones disponibles, dos décimas más que en 2025, a pesar de que también había más plazas en el mercado que nunca para esta época del año. No en vano, esta progresiva desestacionalización de la llegada de visitantes también ha propiciado que cada vez haya más empresarios dispuestos a operar sus establecimientos de forma ininterrumpida todo el año.

En concreto, este mes de febrero abrieron sus puertas 534 hoteles en el conjunto de la provincia -el mayor volumen de toda la serie histórica- que pusieron a disposición de sus clientes 67.698 plazas, casi 2.500 más en el mismo mes de 2025.

Varios turistas por el centro de Alicante. / HECTOR FUENTES

Por si todo lo anterior no fuera ya una buena noticia para el sector, los hoteleros alicantinos consiguieron la cuadratura del círculo, al mejorar también la rentabilidad. La tarifa media diaria del conjunto de establecimientos de la provincia se encareció un muy significativo 7,63 %, hasta situarse en 83,08 euros; pero es que el Rev PAR -los ingresos por cada habitación disponible- se sitúo en los 52,7 euros, tras un incremento del 9,53 %.

Y lo que es todavía más importante, esta mayor actividad se transformó en 330 empleos más que el año pasado, lo que sumó un total de 8.336 ocupados en el sector, de acuerdo con las mismas fuentes.

Municipios

Entre los principales municipios turísticos de la Costa Blanca destacó la ciudad de Alicante, que logró un 74,42 % de ocupación por habitación, casi seis puntos más que el año pasado. Por su parte, Benidorm se quedó en el 64,8 %, nueve décimas menos que en 2025, cuando pudo aprovechar mejor el tirón del Benidorm Fest y el fin de semana de San Valentín, que este año han coincidido.

A nivel nacional, las pernoctaciones hoteleras moderaron su subida al 1 % interanual en febrero y superaron los 18,5 millones gracias al tirón de los turistas extranjeros, mientras que el precio de los hoteles españoles se encareció un 3,9 % encadenando ya 56 meses al alza. Las noches pasadas en hoteles por los viajeros residentes en España bajaron un 2,2 %, mientras que las de no residentes aumentaron un 2,8 %.

Turistas a su llegada a la estación de trenes de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Los precios de los hoteles españoles subieron un 3,9 % en febrero, encadenando así cuatro años y ocho meses de aumentos.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Aragón (7,2 %) y la bajada más acusada en Ceuta (-11,3 %). Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de cuatro estrellas (5,4 %). Además, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 116,3 euros, lo que supuso un aumento del 2,9 % respecto al mismo mes de 2025.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó 73,6 euros, con una subida del 2,4 %. Por categorías, el ADR fue de 254,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 120,6 euros para los de cuatro y de 91,8, para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 164,3, 86,3 y 58,3 euros, respectivamente.

Los británicos siguen a la cabeza

Los viajeros procedentes de Reino Unido volvieron a liderar las pernoctaciones de los extranjeros con el 23,2 % del total y se mantuvieron como el primer mercado emisor desde enero de 2022. Los procedentes de Alemania concentraron el 14,6 %; los de Francia el 6,9 %; los de Italia el 4,6 % y los de Países Bajos el 4,3 %.

Los principales destinos de los no residentes fueron Canarias (45,4 %), Cataluña (15,4 %) y Andalucía (13,5 %).

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,2 millones. Además, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana.