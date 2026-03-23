Carmen Berbegal (Fundeun): «Hay empresas que no quieren crecer por el aumento de cargas que conlleva»

Carmen Berbegal acaba de asumir la presidencia de Fundeun, la fundación que une a los empresarios de la provincia con la Universidad de Alicante, con el objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento. Llega cargada de ideas y de ganas, y tiene muy claro el camino a seguir y también los problemas con los que se encuentran muchas empresas. Así, no duda en denunciar la burocracia que impide crecer a las compañías españolas.

Es la primera mujer que preside Fundeun, ¿qué piensa del hecho de que aún queden techos de cristal por romper, como era este caso?

Pues que tenemos que ser honestos y admitir que todavía quedan cosas por hacer. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos que estar vigilantes y luchar para poner en valor a las mujeres. En este caso, yo he sido la primera y estoy muy orgullosa y muy satisfecha, pero tenemos que seguir avanzando porque el talento femenino es fundamental.

El papel principal de Fundeun es servir de puente entre la empresa y la universidad, ¿siguen siendo dos mundos demasiado separados?

Yo creía que era así, pero no lo es tanto, porque la Universidad de Alicante está poniéndose las pilas en muchos sentidos. Ahora hay mucha competencia de universidades privadas y de grandes empresas que también hacen formación y eso ha hecho que la universidad también tenga que luchar por captar estudiantes. Se ha avanzado muchísimo y creo que la UA está hoy muy abierta a las empresas. Así que estoy muy satisfecha, porque, como decía usted, la misión de Fundeun es crear sinergias entre el mundo académico universitario y el empresarial, y en Fundeun hablamos cara a cara los empresarios y los responsables de la universidad de forma muy cercana.

¿Cree que esa opinión es extensible el resto de universidades?

Creo que sí, pero también creo que la Universidad de Alicante está por delante de otras. La UA tiene una alta demanda de alumnos extranjeros, porque Alicante interesa por la calidad de vida y también porque hay muchas empresas. Somos una tierra de innovación, emprendedora y eso se refleja en la propia universidad, a través de su parque científico o de las más de 50 cátedras que tiene. Creo que es una universidad que está muy en contacto con la realidad, muy abierta y muy internacional.

Otra imagen de la nueva presidenta de Fundeun, Carmen Berbegal. / INFORMACIÓN

Hagamos algo de crítica, ¿cuál sería ahora mismo la principal carencia que le ve al sistema universitario?

En general, yo diría que las universidades deben trabajar un poco más la agilidad de sus procesos y la digitalización. También creo que les falta mejorar la comunicación, ponerse atractivas, porque tienen muchas cosas positivas, pero también tienen que comunicarlo. Pero, sobre todo, la agilidad, hacer más fáciles las gestiones, las consultas… Tienen que pensar que las nuevas generaciones están acostumbrados a la rapidez, la inmediatez y hay que adaptarse. Y eso también vale por lo que respecta a los planes de estudio.

Como empresaria, ¿cree que los jóvenes salen preparados para trabajar cuando acaban la carrera?

Sí. Una de las cosas positivas que vemos es que la universidad cada vez propone más programas de prácticas, que se sale de lo estrictamente académico. Evidentemente, la mayoría de la gente cuando acaba de estudiar aún tiene mucho que aprender, les falta la experiencia y, sobre todo, la seguridad en ellos mismos. Pero veo muy positivo cómo salen las nuevas generaciones, no solo con ganas, también con la humildad de tener claro que tienen una carrera, pero que ahora les toca conocer la realidad.

¿Qué perfiles son los más demandados por las empresas en estos momentos?

Hoy en día hay mucha carencia de perfiles digitales, de todo lo que sea ‘business intelligence’. Las empresas necesitamos gente que tenga ese conocimiento y, además, que sea conocimiento puntero, porque la tecnología avanza muy rápido. También necesitamos gente con idiomas, porque las empresas son cada vez más internacionales y tienes que poder comunicarte de tú a tú con personas de muchos países. Por lo menos el inglés es necesario. También son importantes las habilidades comunicativas o, en una empresa como la nuestra, el saber manejarse con gente de distintas generaciones. Y, bueno, en el caso de la industria, faltan buenos directores de operaciones. Gente que domine la producción, pero que también sepa de aprovisionamientos o de logística para saber reaccionar. Que si un contenedor no puede salir para Qatar, que sepa dónde enviarlo para cubrir otra necesidad. Y bueno, gente de marketing, recursos humanos, diseñadores… Además, faltan expertos en sostenibilidad y economía circular. La normativa va a exigir ir un paso más allá en este terreno y tenemos que avanzar en la descarbonización y la implicación social.

¿Las empresas alicantinas invierten lo suficiente en innovación?

No, porque la mayoría de las empresas alicantinas son pymes o micropymes y la inversión en tecnología es muy cara. Y no solo por las personas que tienes que contratar, los propios programas son muy caros y necesitan un tiempo de adaptación. Falta tamaño y sin tamaño es muy complicado innovar.

¿Y eso tiene solución?

Bueno, todo lo que sea quitar barreras a la transferencia de conocimiento va en beneficio de la pequeña empresa. Otra cosa que les puede beneficiar es formar a la gente que ya está en la empresa para que vaya adoptando las novedades. Hablo de programas de reciclaje o de formaciones que no sean demasiado largas. Y luego está la cuestión burocrática: hay muchas empresas que no quieren crecer por el aumento de cargas de todo tipo que eso conlleva, que dicen «a mí ya me da para vivir y no quiero más complicaciones». En España a partir de 50 empleados ya te consideran gran empresa, en otros países se diferencia entre pequeña, mediana y grande, porque en nuestro caso (Actiu) somos una gran empresa, pero no tenemos los mismos recursos que Iberdrola, por poner un ejemplo.

Lleva solo unas semanas, pero, ¿nos puede adelantar alguno de sus planes para Fundeun?

Sí, llevo tres semanas reuniéndome con los distintos equipos y algo se está moviendo ya. Para mí es fundamental lo que en inglés llaman el «lifelong learnig», es decir, que tenemos que actualizarnos y reinventarnos constantemente, porque no es lo mismo una persona de 25, que una de 50 ni es el mismo trabajo el que hago ahora que el que haré en diez años. Entonces, vamos a trabajar mucho en la formación continua, en ofrecer cursos a medida o lo que llamamos programas enfocados de, a lo mejor, dos meses, pero que permitan coger esas nuevas herramientas que se necesitan. Yo hice hace tres años uno de reporting, de RSC, y me gustó muchísimo el enfoque y el hecho de que participara gente de muchas empresas.

¿Y en el tema de transferencia de conocimiento, que es otro de los objetivos fundacionales de Fundeun?

Es muy importante y queremos trabajar en lo que se llama el doctorado industrial. Durante muchos años se ha hecho investigación en la universidad que, a lo mejor, no acababa de llegar a las empresas. Ahora se está exigiendo a la gente que hace investigación que se aplique. El doctorado industrial va en esa línea, es una modalidad de tesis doctoral donde la investigación se realiza dentro de la empresa o la administración pública, no solo en la universidad. Esto también permite a las empresas trabajar en retos que, de otra forma, por tamaño no podría.

Otra de las grandes señas de identidad de Fundeun es el concurso de ideas empresariales, ¿va a mantenerse?

Por supuesto, es un acto muy importante que permite a los estudiantes sentirse empresarios y ser creativos, al tiempo que detrás tienen un apoyo que les ayude en el camino. Es muy bueno generar emprendimiento.