Energía
La Comisión urge a los países de la UE a llenar sus depósitos de gas ante la crisis en Oriente Medio de cara al próximo invierno
La guerra de EEUU e Israel contra Irán ha pillado a los países del bloque con sus reservas más bajas de lo habitual
La Comisión Europea ha pedido este lunes a los gobiernos de la Unión Europea que llenen sus depósitos de cara al próximo invierno para evitar problemas de suministro y hacer frente a la presión del mercado, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, aunque no cree que la seguridad energética del bloque esté en juego.
La crisis en Oriente Medio ha pillado a buena parte de los países de la UE con sus reservas de gas más bajas de lo habitual. Aunque la crisis energética para Europa no es tanto una cuestión de suministro sino de coste. Los países del bloque importan el 64% del gas que consumen de Estados Unidos, mientras que el gas qatarí apenas alcanza el 4% de las importaciones.
Sin embargo, los ataques contra instalaciones en Qatar han disparado los precios en un mercado cada vez más volátil. El precio del gas ha alcanzado este lunes los 61 euros, muy lejos de los casi 300 que llegaron a registrarse en 2022. Sin embargo, a ojos de Bruselas, "una preparación oportuna y coordinada" será clave para garantizar el reabastecimiento de cara al próximo invierno.
"Estamos mucho mejor preparados que en 2022 gracias a las decisiones políticas colectivas, los esfuerzos coordinados de diversificación y el despliegue acelerado de energía de producción nacional", ha dicho en un comunicado el comisario de energía, Dan Jorgensen. Al mismo tiempo, el danés ha reconocido que la exposición de la UE a la volatilidad del mercado global "es evidente".
Más flexibilidad
Jorgensen ha llamado a los gobiernos a prepararse de cara al invierno. Llenar los depósitos "lo antes posible" permitirá al bloque beneficiarse de más margen para adaptarse a la presión del mercado, ha argumentado el comisario. "En estos tiempos difíciles, es fundamental que hagamos todo lo posible por proteger a nuestros ciudadanos y empresas", ha dicho.
En una carta enviada a los gobiernos el pasado viernes y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Jorgensen llamó a los países a comenzar a rellenar las reservas para "beneficiarse de un periodo de llenado más largo". El comisario defendió que esto permitirá "adaptarse a las circunstancias del mercado" y evitar "las prisas de final de verano para rellenar los almacenamientos".
Al mismo tiempo, Bruselas ha ofrecido cierta flexibilidad a los gobiernos a la hora de llenar sus depósitos. Jorgensen animó a los países del bloque a hacer uso de la flexibilidad que ofrece la legislación europea sobre almacenamiento de gas, que exige llegar al 90% entre octubre y diciembre.
En la misiva, el comisario recordó a los Veintisiete en cuanto a que, cuando las condiciones para llenar los depósitos subterráneos de gas son "difíciles", los gobiernos tienen cierto margen para desviarse del objetivo. Jorgensen invitó a los países del bloque a reducir su objetivo al 80% y puso a su servicio los servicios de la Comisión para dar asistencia en el proceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El castillo de Villena, escenario de una producción internacional de 18 millones
- Localizan quemado el coche del alicantino desaparecido
- La Fiscalía de Alicante pide ocho años de cárcel a Julio de España por abusos y trato degradante
- El recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la decisión del Consell de proteger Babilonia mantendrá en pie las casas al menos un año más
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- El mercado inmobiliario se da la vuelta: se venden más viviendas en Elda, Villena o Castalla y cae el negocio en Alicante, Torrevieja o Benidorm
- Julio de España solicitó la baja del PP tras conocer que se iba a hacer pública la acusación de la Fiscalía por abusos y trato degradante