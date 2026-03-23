La exportación de Alicante arranca el año con mal pie: la agricultura propicia una caída del 7,6 %

Las exportaciones de la provincia de Alicante han iniciado 2026 con mal pie. Y es que las ventas al exterior han retrocedido un 7,6 %, hasta los 575 millones de euros, una caída que está íntimamente ligada al hundimiento registrado por el sector agroalimentario, que se ha dejado por el camino nada menos que 48 millones a causa de factores como el retraso en la cosecha de alcachofa y la menor producción de cítricos. Por su parte, el calzado, otro de los grandes exportadores alicantinos, continúa inmerso en su mala dinámica, con un descenso que se sitúa en diez millones de euros.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dado a conocer los datos de exportación correspondientes al mes de enero, y la realidad es que la provincia no sale demasiado bien parada. Si el año pasado las ventas al exterior alcanzaron un nuevo máximo histórico con 7.365 millones de euros, gracias a un incremento del 5,4 %, 2026 ha arrancado justo al revés, con un retroceso del 7,6 %. Un descenso este superior al registrado a nivel nacional, en el que la caída ha sido del 2,9 %.

Un campo de alcachofas en la comarca de la Vega Baja. / AXEL ALVAREZ

A la hora de encontrar las razones de este cambio de comportamiento hay que hacer referencia, sobre todo, al sector agroalimentario, que ha pasado de los 116 millones de euros de enero del año pasado a solo 118 millones en el actual, dejándose por el camino la nada despreciable cifra de 48 millones de euros.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, atribuye este hundimiento a dos factores principales, empezando por el ya consabido retraso en la cosecha de la alcachofa. "La verdad es que hemos tenido un invierno en el que ha hecho más frío de lo normal, y eso se ha dejado notar en las plantaciones, que han evolucionado de manera más lenta", ha indicado. El otro factor, añade Andreu, es el de la cosecha de cítricos, que ha sido bastante menor que la del año pasado, motivo por el que no se ha podido exportar más producto.

Un expositior en la reciente edición de Futurmoda. / PILAR CORTES

"Son dos cuestiones que han tenido una incidencia decisiva en esta disminución de las ventas al extranjero", enfatiza, aunque también confía en que en los siguientes meses se recuperen, al menos en parte, con la salida al mercado de las alcachofas que venían con retraso.

Otro sector que ha iniciado el año de capa caída, aunque en este caso dando continuidad a su dinámica negativa, es el calzado, precisamente el segundo sector alicantino, por detrás del agroalimentario, con un mayor volumen de exportaciones. Y es que tras experimentar en 2025 una caída del 2 %, eso sí, frenando la sangría de los ejercicios anteriores, en este inicio de 2026 se ha dejado por el camino casi diez millones de euros, al pasar de 104,8 millones a 95,6.

El textil ha arrancado el año mejorando sus cifras. / Juani Ruz

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, hace referencia al complicado contexto internacional, a los aranceles y a la consecuente incertidumbre reinante en los mercados, señalando que, si bien se observa cierto dinamismo en algunos destinos, el retail sigue reflejando una caída del consumo. "A pesar de ello, el sector continúa trabajando, defendiendo sus colecciones y demostrando resiliencia y compromiso con la calidad y la innovación", subraya.

También han registrado descensos en sus ventas el potente sector plástico provincial, pasando de los 39,6 millones de euros de enero del año pasado a 38,5 en el actual, en una línea similar a la que presentan el mueble, que transita desde los 11 millones a 10,1; el mármol, de los 6,1 millones a 4,3; o el juguete, de los 5,5 millones a 5,3.

Irregular

El metal, por su parte, ha tenido un comportamiento irregular, con subsectores que crecen, como es el caso del aluminio y sus manufacturas, que pasa de los 26,6 millones a los 30,2, y de las máquinas y aparatos mecánicos, de 13,7 millones a 22,5; mientras que otros retroceden, como los aparatos y material eléctricos, de 22,1 millones a 20,2, y los vehículos, de 17,4 millones a 15,1.

Por su parte, el textil, que ha tenido que enfrentarse a obstáculos similares al del calzado, ha logrado iniciar el año de forma positiva, toda vez que los diferentes subsectores han exportado en su conjunto 46 millones de euros, frente a los 42,8 millones del ejercicio anterior.