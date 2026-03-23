El Gobierno celebra la entrada inminente del pacto comercial de Mercosur, ajeno a las protestas agrarias que ha generado

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha celebrado la inminente entrada en vigor del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, pese a las protestas que el pacto comercial ha generado entre el sector agrario español, después de que Bruselas anunciara este lunes que empezará a aplicarse de manera provisional el próximo 1 de mayo, ya que Argentina, Brasil y Uruguay lo han ratificado formalmente, un procedimiento pendiente de completarse aún a nivel europeo.

En la inauguración de la cumbre agroalimentaria Sistemas Agroalimentarios Globales, a la que asisten también ministros y viceministros de Agricultura de Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay, Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ganaderos, a los que ha asegurado que las cláusulas de salvaguarda previstas van a garantizar que la carne llegada de los países del cono sur de América no van a suponer una competencia desigual.

"Nos da una amplitud de mercados, pero nos permite también aprovisionarnos con productos como la soja, que es crítica para la alimentación animal y la producción de piensos para la ganadería", ha destacado el ministro, que ha recordado que la cifra del contingente de carne de vacuno del Mercosur que llega ahora a Europa es "del 1% y el 2% del consumo europeo".

Además, ha remachado, "este acuerdo abre una importante ventana de oportunidad para los productores y comercializadores de aceite de oliva y vino, entre otros productos". Las empresas "pueden encontrar un mercado de casi 280 millones de personas, que es muy interesante", ha apuntado.

"En 1986, cuando España entró en la entonces llamada Comunidad Europea, éramos el octavo país exportador de los 12 miembros que tenía aquella CE. Hoy somos el cuarto exportador agroalimentario del mundo, tenemos la mayor flota pesquera de la UE, somos los primeros en aceite y porcino y referentes en huerta y sector conservero", ha afirmado el titular de Agricultura. "Y si hemos llegado a ser una potencia -ha proseguido- ha sido gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea".

Otros acuerdos en la región

En el marco de la cumbre Sistemas Agroalimentarios Globales se ha escuchado, por ejemplo, el caso de Ecuador, un país que firmó el acuerdo comercial con la UE en 2017 y eso, aunque les ha ido bien, le obligó a hacer una adaptación de sus sistemas productivos para ajustarse a las normativas europeas, "sobre todo porque el 70% de los productores ecuatorianos son propietarios de fincas de menos de tres hectáreas", lo que supuso un esfuerzo importante, ha explicado Raquel Solís, viceministra de Desarrollo Agropecuario de ese país, gran exportador de cacao.

Para Felipe César Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las relaciones con la UE no solo les ha obligado a elevar los estándares de calidad de los productos que se llevan a la exportación, "y ha generado oportunidades para pequeños y medianos agricultores, que son también de carácter familiar, en su mayoría, muchos de ellos en la selva y la sierra". En su caso, es un país exportador de café y cacao, pero también de frutas exóticas y de hortalizas como los espárragos.

Las ayudas por la guerra de Irán

Planas ha insistido en que el plan anticrisis aprobado el pasado viernes por el Gobierno central para paliar el impacto económico de la guerra en Irán –que incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros–, responde a la situación volátil que se está viviendo en estos momentos, "y garantiza que tanto los ciudadanos como las empresas están protegidas".

El ministro ha afirmado, asimismo, que el Gobierno está apoyando "particularmente" al sector agroalimentario con las ayudas para el gasóleo y a los fertilizantes para compensar parte de los costes del incremento y, así, evitar que se traslade a la inflación y al precio de los alimentos para los ciudadanos. "Si en este momento tenemos un elemento de vulnerabilidad en el sistema productivo agrario es en los fertilizantes, por eso la búsqueda de alternativas o nuevas sustancias es absolutamente fundamental", ha indicado.

Noticias relacionadas

En un momento muy complejo geopolítico pero también sanitario, es momento de defender exportaciones, ha agregado, por su parte, el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. "O cooperamos o no tenemos futuro, ante las actitudes de exclusión hay que hacer acuerdos con generosidad y visión de futuro", ha subrayado Ordeig, que ha destacado también que se trata de "un sector que genera desarrollo rural hasta el último rincón".