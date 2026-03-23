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Impulso a la democratización de la IA

El Gobierno invierte 2 millones en TuringDream para impulsar en España la ‘IA agéntica’ y su uso masivo

La SEPI Digital apuesta por una plataforma de agentes autónomos que permite a empresas y profesionales configurar inteligencia artificial sin necesidad de programar. El objetivo: democratizar el acceso a herramientas IA y acelerar su adopción en pymes y administraciones

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López atiende a los medios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López atiende a los medios / Álex Zea - Europa Press

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha protagonizado un movimiento clave en la política tecnológica española al anunciar una inversión de 2 millones de euros en TuringDream, un proyecto nacional que busca llevar la inteligencia artificial (IA) agéntica a centros de decisiones empresariales y profesionales.

La operación, canalizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), más conocida como SEPI Digital, forma parte de la línea de financiación Next Tech impulsada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation).

En la presentación del proyecto en Torrelodones (Madrid), el ministro Óscar López subrayó que esta inversión pública-privada persigue dos objetivos: fomentar innovación disruptiva en IA y consolidar un tejido tecnológico que permita a España competir en el escenario global.

¿Qué es TuringDream y por qué importa?

TuringDream no es un asistente de chat convencional. Se trata de una plataforma en la nube basada en sistemas “agénticos”: unidades de software que actúan con autonomía para resolver tareas complejas según las necesidades del usuario, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Esta IA agéntica representa un paso más allá de los tradicionales modelos de lenguaje (LLMs) como asistentes conversacionales. Según los desarrolladores, cada ‘agente’ se autoajusta al rendimiento que obtiene en la interacción con el usuario, optimizando su trabajo con cada uso.

El resultado es una herramienta que puede adaptarse a sectores muy distintos (desde banca o sanidad hasta educación y pymes) con soluciones personalizadas y autónomas.

Democratizar la IA

El valor añadido de TuringDream es que no se exige experiencia en programación para construir o adaptar agentes digitales. Esto abre la puerta a profesionales de todo tipo (docentes, médicos, abogados…) para configurar sistemas IA según las necesidades específicas de su trabajo cotidiano.

Es una propuesta que, en términos prácticos, acorta la brecha entre el desarrollo tecnológico y su aplicación real. Para muchas pequeñas y medianas empresas, esto puede suponer una oportunidad para automatizar procesos complejos sin externalizar o contratar perfiles técnicos caros, algo clave para la competitividad en un contexto donde solo una minoría de pymes ha implementado IA hasta ahora.

Más allá de TuringDream

Esta iniciativa encaja en una estrategia más amplia del Gobierno para situar a España como un referente en IA responsable y competitiva. La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 destaca la importancia de colaboración público-privada, inclusión digital y crecimiento económico basado en tecnología, pilares que sustentan inversiones como la de TuringDream.

Además de TuringDream, la SETT gestiona otros instrumentos financieros enfocados en microelectrónica, semiconductores y digitalización audiovisual, reforzando todo el ecosistema tecnológico nacional.

La inyección de 2 millones de euros en TuringDream simboliza un cambio de fase en la política tecnológica española: de subvenciones genéricas a co-inversiones públicas con impacto empresarial real. Si la IA agéntica cumple sus promesas, podría acelerar la adopción de IA en sectores que hasta ahora veían estas tecnologías como inaccesibles. Para la economía española, eso se traduce en mayor productividad, valor añadido y capacidad de innovación en un entorno global cada vez más competitivo.

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Este enfoque pone a España un paso más cerca de una IA útil, accesible y adaptada a sus necesidades económicas reales, un objetivo que va más allá del discurso y entra en la práctica diaria de empresas y profesionales.

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