La Bolsa española abre con descensos por el repunte del petróleo tras la escalada entre EEUU e Irán

La Bolsa española ha comenzado la sesión de este lunes con una fuerte caída del 1,95%, en un contexto marcado por el nuevo repunte del petróleo ante el aumento de la tensión en Oriente Medio, después del intercambio de advertencias entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura de la semana, el Ibex 35, principal índice del mercado español, se situaba en los 16.391,1 puntos, lo que eleva las pérdidas acumuladas en lo que va de año al 5,3%.

En el arranque de la cuarta semana de conflicto, los mercados también registran subidas del dólar y de la rentabilidad de la deuda soberana. Al mismo tiempo, el precio del barril de crudo Brent avanzaba un 1,57%, hasta los 113,94 dólares, mientras que el gas natural repuntaba un 3,81%, hasta los 61,61 dólares.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,3%, hasta los 100,50 dólares por barril.

Los precios del crudo, sometidos en las últimas semanas a una fuerte volatilidad, siguen condicionados por la posibilidad de que el conflicto se prolongue más de lo previsto, cuando ya entra en su tercera semana. A ello se suman las dificultades en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas que se mueve en el mundo.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo el ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. De no hacerlo, advirtió, ordenará ataques contra las centrales eléctricas del país y auguró una “destrucción total” si cumple su amenaza.

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“Pronto veréis lo que ocurre con el ultimátum sobre las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán será total y funcionará estupendamente”, aseguró en declaraciones a la cadena israelí Canal 13.