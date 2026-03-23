La ilicitana Esther Guilabert, nueva secretaria general de la patronal española de los pisos turísticos

Nombramiento nacional con acento alicantino, en este caso, ilicitano. La que fuera directora de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y, posteriormente, número dos de la patronal autonómica valenciana (CEV), Esther Guilabert, será la nueva secretaria general de Fevitur, la organización que reúne a las principales empresas de pisos turísticos y otras modalidades de alojamiento temporal.

Una decisión que refuerza la trayectoria de la ilicitana en el ámbito asociativo, con su salto a una organización de ámbito nacional, si bien es cierto también llegó a ser miembro de la junta de la CEOE en representación de la CEV durante el mandato de Salvador Navarro.

Desde Fevitur señalan que este nombramiento busca reforzar la estructura ejecutiva de la federación y su posicionamiento como actor empresarial de referencia, "con capacidad de interlocución efectiva ante las administraciones públicas y los principales espacios de decisión económica".

Como destaca la propia patronal, la llegada de Guilabert al cargo se produce, además, en un momento clave en el que se están consolidando las regulaciones que pretenden ordenar la expansión de este modelo turístico, tanto a nivel nacional, como europeo, con iniciativas como la del registro único de viviendas o los mayores controles en materia fiscal.

En este sentido, Fevitur agrupa a los propietarios de unas 526.000 viviendas de uso turístico registradas y más de 350.000 unidades de alojamiento temporal en toda España, en distintas modalidades de alojamiento no permanente, así como a empresas, operadores y asociaciones que conforman la cadena de valor del sector.

Funciones

En cuanto al papel que jugará Esther Guilabert, la nueva secretaria general asumirá la dirección ejecutiva de la organización nacional y la coordinación interna de asociaciones y empresas, reforzando la estructura de Fevitur y la ejecución de su plan estratégico. Tendrá a su cargo la representación institucional y la interlocución con las administraciones públicas y los principales agentes económicos y sociales.

Guilabert, durante un acto con motivo del Día de la Mujer. / Rafa Arjones

También, liderará la posición del sector en los procesos regulatorios que afectan al alquiler de corta duración y al alojamiento temporal e impulsará la acción europea de la patronal y el desarrollo de conocimiento a través del Observatorio del Habitar. Además, pilotará la estrategia de comunicación, reputación y servicios al asociado para fortalecer la profesionalización y competitividad del sector.

"La incorporación de Esther Guilabert supone un paso decisivo en la consolidación de Fevitur como organización patronal nacional con capacidad real de influencia en los procesos regulatorios. Su experiencia y conocimiento del ámbito institucional refuerzan nuestra posición en un momento clave para el sector", señala la presidenta de la federación, Silvia Blasco.

Trayectoria

Esther Guilabert cuenta con una trayectoria consolidada en la dirección de organizaciones empresariales y en la representación institucional de intereses económicos, con más de 20 años de experiencia en comunicación, gestión estratégica y relaciones corporativas.

Entre otros cargos, fue directora de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que contribuyó a reflotar tras el fallido plan de ampliación del recinto que prácticamente llevó a la quiebra a la feria. También ha desempeñado el cargo de secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y ha formado parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), participando activamente en la coordinación y defensa de los intereses empresariales a nivel nacional.

Su perfil combina experiencia en gestión organizativa, interlocución institucional, desarrollo estratégico y comunicación corporativa, reforzando la capacidad de Fevitur en el ámbito del alquiler de corta estancia y del alojamiento temporal sin vocación de permanencia, según insisten desde la organización.