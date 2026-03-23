Jovempa abre un puente con China para formar a emprendedores e impulsar vías de negocio

Jovempa Alicante ha firmado un acuerdo de colaboración con Chino Rocket con la finalidad de acercar el mercado chino al tejido emprendedor alicantino desde una perspectiva práctica, útil y orientada a resultados. El objetivo es impartir formación y orientar en la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

En un momento en el que cada vez más empresas miran fuera para crecer, la asociación da un paso adelante apostando por uno de los mercados más relevantes —y a la vez más complejos— del mundo. El acuerdo permitirá impulsar formación específica para empresarios españoles que quieran hacer negocios en China, así como generar espacios reales de conexión con este ecosistema.

Según explican desde Jovempa, lejos de planteamientos teóricos, la iniciativa pone el foco en lo que realmente necesitan los emprendedores: entender cómo funciona el mercado, cómo se negocia y dónde están las oportunidades.

Representantes de Chino Rocket y Jovempa. / INFORMACIÓN

Dentro de este marco, Chino Rocket desarrollará en Alicante una serie de eventos presenciales gratuitos dirigidos a emprendedores y empresarios de la provincia. Estas sesiones estarán centradas en cuestiones clave que suelen marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso al entrar en China: desde cómo establecer relaciones comerciales hasta cómo identificar oportunidades reales o evitar errores habituales en la negociación.

La intención es clara, y pasa por dotar a los asistentes de herramientas útiles y aplicables desde el primer momento, reduciendo la incertidumbre que todavía existe en torno al mercado chino.

Al frente de Chino Rocket se encuentra Veline Ong, una figura centrada en facilitar la conexión entre empresas europeas y el entorno empresarial chino.

Su trabajo se ha enfocado en acompañar a empresas en sus primeros pasos hacia China, especialmente en aspectos donde suelen surgir más fricciones: la negociación, la comprensión cultural y la construcción de relaciones de confianza.

Su participación en este acuerdo aportará una visión directa, basada en experiencia real, alejada de discursos genéricos. Precisamente ahí reside uno de los principales valores de esta colaboración: trasladar conocimiento que normalmente no está al alcance de las empresas que empiezan a explorar este mercado.

El acuerdo ha sido trabajado por Pedro Ponce, presidente de Jovempa Alicante, junto a su junta directiva, dentro de una estrategia más amplia de la asociación orientada a generar oportunidades concretas para los emprendedores de la provincia.

La iniciativa responde a una demanda creciente. Cada vez más empresarios buscan internacionalizarse, pero encuentran barreras de acceso, desconocimiento o falta de acompañamiento en mercados como el chino.

Clave internacional

Con este paso, Jovempa Alicante refuerza su papel como dinamizador del emprendimiento en la provincia, apostando por abrir nuevas vías de crecimiento más allá del mercado nacional.

El acuerdo con Chino Rocket no solo busca generar conocimiento, sino facilitar conexiones reales y preparar a los emprendedores para competir en un entorno global. Porque, en un contexto como el actual, entender mercados como China ya no es una ventaja competitiva: empieza a ser una necesidad.