El president Salvador Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que el Govern aprobará este martes un primer paquete de 400 millones de euros de ayudas y medidas para ampliar el plan de protección impulsado por el Gobierno de España ante el impacto económico del conflicto internacional.

Illa ha subrayado que se trata de un paquete inicial que “ampliaremos según la evolución del impacto del conflicto” en Irán y Oriente Próximo y ha insistido en que el Ejecutivo catalán actuará “siempre al lado de la ciudadanía y de los sectores productivos para que no paguen el extraordinario e injusto error que esta guerra representa para todo el mundo”. El máximo responsable del Ejecutivo ha hecho este anuncio en el Gran Encuentro Expansión Catalunya.

Tres grandes objetivos

El plan contempla movilizar esa cuantía a través de un conjunto de 40 medidas. Según ha detallado el presidente, el paquete se articula en torno a tres grandes objetivos: proteger el poder adquisitivo de las familias y de los trabajadores, salvaguardar el tejido productivo y acelerar la transición energética.

En concreto, el Govern desplegará ayudas directas, exenciones fiscales y líneas de financiación para garantizar que las familias más vulnerables puedan hacer frente al aumento del coste de los alimentos y los suministros básicos.

Mantenimiento empleo

Asimismo, las medidas se dirigen a las empresas de los sectores más afectados —como el transporte, la agricultura y la pesca— para compensar el incremento de los combustibles y de las materias primas. En este ámbito, Illa ha precisado que las ayudas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.

El tercer eje del paquete busca acelerar la transición energética con el objetivo de avanzar en la autonomía energética de Catalunya, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios y la dependencia exterior. El Govern prevé aprobar este primer paquete en el Consell Executiu de este martes, a la espera de su posterior desarrollo y de posibles ampliaciones en función de la evolución económica.