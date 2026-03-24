AIJU impulsa el diseño de juguetes para niños con discapacidad intelectual

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en el municipio alicantino de Ibi, coordina una iniciativa, con un marcado carácter social, destinada a impulsar el desarrollo de juegos y juguetes más accesibles para niños y niñas con discapacidad intelectual.

El proyecto Intelectoys & Games nace con la finalidad de dar soporte alas pymes del sector juguetero de la Comunidad Valenciana a integrar la accesibilidad desde las primeras fases de diseño, adaptando las herramientas de diseño universal al contexto específico del juguete, con el objetivo de avanzar hacia una industria más inclusiva, innovadora y socialmente responsable.

En este proyecto, AIJU cuenta con la colaboración de empresas clave del sector que destacan por su trayectoria en inclusividad y diseño accesible como Miniland, Juguettos, Blue Rocket-World Brands o Playmobil Ibérica, con el objetivo de identificar las principales barreras que encuentran las empresas a la hora de desarrollar productos accesibles para personas con discapacidad intelectual.

Pruebas para el desarrollo del proyecto. / INFORMACION

Como explica Encarna Torres, investigadora y responsable del proyecto en AIJU, “los primeros resultados del proyecto evidencian que el sector se enfrenta a retos técnicos, creativos y estratégicos. Por un lado, debe adaptar los procesos de diseño sin comprometer la viabilidad económica; por otro, simplificar reglas y dinámicas sin renunciar al valor lúdico del juguete; y, además, incorporar la accesibilidad desde el inicio del desarrollo, y no como una adaptación posterior.

“Todo ello en un contexto marcado por la gran diversidad de perfiles y necesidades, ya que las capacidades cognitivas, comunicativas, sensoriales y de aprendizaje difieren notablemente entre los usuarios, lo que hace inviable una solución única para todos”, indica Encarna Torres.

En el marco de este proyecto, el equipo investigador está desarrollando una herramienta de evaluación capaz de detectar barreras de comprensión, manipulación y estimulación sensorial, entre otros, con el objetivo de impulsar la creación de productos lúdicos más inclusivos, accesibles, viables y transferibles.

Prototipos

El proyecto contempla varias líneas de trabajo orientadas a generar conocimiento útil y aplicable para la industria juguetera. Entre ellas, destaca el desarrollo de una herramienta de diseño accesible adaptada específicamente al sector del juguete y revisada por expertos.

Además, en colaboración con empresas del sector, se crearán prototipos inclusivos que permitirán validar los resultados a través de estudios piloto, así como transferir todo este conocimiento a la industria mediante una guía de buenas prácticas para el desarrollo de juguetes inclusivos.

Con esta iniciativa, el objetivo de AIJU es acompañar a las empresas del sector juguetero en la creación de productos que integren la diversidad desde el diseño, fortaleciendo al mismo tiempo su competitividad, su capacidad innovadora y su compromiso social.

El proyecto aspira a consolidarse como una iniciativa tractor para la industria juguetera de la Comunidad Valenciana, contribuyendo al desarrollo de un sector más inclusivo y preparado para responder a las necesidades de todos los niños y niñas.