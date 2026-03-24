La Generalitat se lanza al espacio con un fondo de inversión y una ventanilla única pero sin presupuesto

La Comunidad Valenciana ya tiene hoja de ruta para impulsar el sector aeroespacial. Una reivindicación del sector, que ya cuenta en la autonomía con representantes como Air Nostrum, las ilicitanas Emxys y PLD Space -la primera empresa privada europea en lanzar un cohete al espacio-, o la delegación de la multinacional Iceye, pero que despega a medio gas por la falta de concreción de presupuesto.

La parte positiva, como destacan los propios representantes del sector, es que la redacción del denominado Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunidad Valenciana 2026-2030 muestra el interés de la Generalitat por potenciar una industria emergente, que puede contribuir decisivamente al ansiado cambio de modelo productivo de la autonomía. Una importancia que ha quedado reflejada en el hecho de que haya sido el propio jefe del Consell, Juanfran Pérez-Llorca quien haya respaldado con su presencia la presentación del documento, acompañado de buena parte de su gabinete, incluida la consellera de Innovación, Marián Cano.

El gesto pone al sector al mismo nivel que otros sectores tradicionales mucho más asentados, como el turismo, algo que no ha pasado inadvertido para los empresarios.

La parte negativa es que, de momento, el plan y sus distintas iniciativas nacen sin una dotación asignada, ya que, según explican desde el Consell, los fondos se irán concretando a través de distintos planes operativos que aún deben diseñarse. Una circunstancia que también deja el proyecto al albur de lo que se vaya pactando en los sucesivos presupuestos autonómicos.

Retrasados

El documento parte de un análisis de la situación actual del negocio aeroespacial, que desciende desde el plano internacional al nacional y el autonómico, aunque en este último caso las cifras que aporta sobre el número de empresas (90), su facturación (735 millones de euros) o el empleo que generan (1.680 ocupados) son las mismas que ya contemplaba un informe anterior de la Conselleria de Industria y que están desfasadas al corresponder a los ejercicios de 2022 y 2023. La redacción del documento ha costado 58.950 euros.

También realiza una comparativa con la situación de otras autonomías como Madrid, Cataluña, Andalucía o el País Vasco, que deja claro el retraso que lleva la Comunidad Valenciana en la particular carrera autonómica por el espacio. A favor de la autonomía están la presencia del VSC en Valencia, que ejerce como laboratorio de alta potencia de radiofrecuencia para la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés); la incubadora de startups del aeropuerto de Castellón; o la presencia en la zona de empresas como PLD Space, con importantes proyectos de inversión.

Los participantes en la presentación del plan estratégico del sector aeroespacial. / GVA

Sin embargo, también analiza las principales carencias, como la falta de más centros de ensayos e insfraestructuras especializadas -basta recordar que PLD Space lanzó el Miura 1 desde Huelva, al no haber infraestructuras similares en la Comunidad Valenciana-; la ausencia de corredores aéreos segregados para pruebas; una excesiva burocracia; o las dificultades para acceder a la financiación necesaria.

En base a este diagnóstico se establece un plan con distintas medidas para crear las condiciones necesarias para que el sector crezca. Así, entre otras medidas, se prevé la creación de una ventanilla única para que centralice la relación entre las empresas dedicadas al aeroespacial y la Generalitat, de forma similar al gestor dedicado que hace solo unas semanas el Ejecutivo autonómico ya comprometió con PLD Space.

También se plantea la creación de un fondo de capital riesgo que ayude a estas compañías en su crecimiento, al estilo del que ya lleva varios años funcionando en Cataluña con muy buenos resultados. Una propuesta para la que, de nuevo, desde la Generalitat no saben concretar ninguna estimación, ni siquiera un objetivo mínimo.

Del mismo modo, se propone planificar una red integral territorial de infraestructuras o la realización de acuerdos para aprovechar las existentes en otras autonomías.

Talento

Además, se crearán programas de atracción del talento y se fomentará la FP y los doctorados industriales para formar al personal necesario. En el apartado legislativo, además de una simplificación administrativa, el plan incluye una futura ley valenciana del aeroespacial para facilitar la actividad de las empresas dedicadas a esta actividad.

Durante la presentación, el president de la Generalitat ha señalado que "no solo tenemos que innovar en nuestros sectores tradicionales como el calzado, el textil o el juguete, sino que nos tenemos que abrir a las nuevas industrias de alta tecnología y valor añadido".

En esta línea, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, empresas, instituciones académicas y sociedad civil para "sumar esfuerzos, compartir una visión y trabajar en una misma dirección porque el futuro de este sector depende de nuestra capacidad de afrontar retos e imaginar un nuevo modelo económico".

Así, ha hecho referencia a que la Comunidad Valenciana cuenta con "infraestructuras únicas en Europa" como los laboratorios de la Agencia Espacial Europea y el Consorcio Espacial Valenciano ubicados en la Universitat de València y en la Universitat Politècnica de València o el centro de incubación de startups espaciales en el Aeropuerto de Castellón.

De igual manera, ha mencionado infraestructuras como el Aeródromo de Siete Aguas y el Puerto de València, así como la Universitat Politècnica de València, líder en ingeniería aeroespacial, y las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche que aportan excelencia en robótica, electrónica y automatización.

Además, ha destacado que "somos la comunidad autónoma que cuenta con la única compañía privada de Europa que tiene acceso directo al espacio, la ilicitana PDL Space, con la que la Generalitat está colaborando para que nuestros jóvenes puedan formarse para trabajar en el sector aeroespacial".