Mayores de 50 años y de renta media-alta: este es el perfil de quienes consumen alimentos ecológicos en España

Más del 70% del gasto que realizan los españoles en la compra de productos de origen ecológico procede de personas mayores de 50 años, principalmente parejas de renta media-alta, con o sin hijos, y de hogares de jubilados, que invierten una media de 66 euros por persona al año en estos productos. Así lo recoge el informe anual que la asociación Ecovalia ha presentado este martes en el marco del salón Alimentaria Hostelco, que se celebra en Barcelona hasta el próximo jueves.

La organización, que cuenta con 17.000 miembros entre los que hay productores, empresas y consumidores, ha constatado que el consumo en España sigue siendo inferior al de otros países europeos. "El reto pasa por trasladar el liderazgo en producción con una mayor demanda interna y, para lograrlo, es necesario avanzar en medidas como la compra pública o la aplicación de un IVA superreducido, que han demostrado su eficacia en otros mercados", ha asegurado Diego Granado, secretario general de la entidad.

Así, mientras el consumo se resiste a crecer, aumentan las hectáreas cultivadas según sistemas de agricultura ecológica, con especial relevancia en el arco mediterráneo, en el que despuntan especialmente Andalucía y Murcia, que concentran más de un 30% de su superficie agrícola. Les siguen Catalunya y Baleares, ambas con un 23%. En un tercer bloque se sitúan Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con entre el 12% y el 13% de sus tierras en cultivo dedicadas al ecológico.

La agricultura ecológica sortea mejor la sequía que la convencional / Efe

Los principales productos de esta categoría en España son los frutos secos (que ya representan el 30% del total), el olivar (10%) y los cereales (5%), en cuanto a cultivos de secano. Mientras que en regadío, las hortalizas (13%) y las fresas y frutales (4%) se mantienen constantes.

Algo más lenta va la producción ganadera, donde, aunque hay sectores como el de la carne de ternera que destacan y superan ya el 52% en ecológico, todavía queda mucho camino que recorrer en lo relativo a las aves (de las que solo el 3% es de este tipo) y el porcino, con un reducido 1%. En ovino, lo ecológico supone un 28% de la producción; en caprino, un 8%, y en la miel, un 3%, según los datos de Ecovalia.

Cultura gastronómica y poder adquisitivo

El consumo de alimentación ecológica, sostiene la asociación, responde a una combinación de factores sociales, económicos y culturales. "Entre ellos, destaca la relación entre el consumo y el poder adquisitivo, el arraigo de una cultura gastronómica orientada a la calidad, la apuesta por el producto local y un mayor nivel educativo que impulsa la conciencia ambiental", han señalado sus responsables.

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A estos elementos se suman variables demográficas, como una mayor esperanza de vida saludable, un movimiento ecologista consolidado y un entorno institucional cada vez más favorable. Comunidades como Cantabria sobresalen por su dinamismo, con un gasto de 115 euros por persona al año, aunque en líneas generales el norte y el noreste donde se consolidan como las zonas con mayor consumo per cápita, "impulsadas por una masa crítica que normaliza este tipo de compra", subraya la entidad.