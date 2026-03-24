La oferta de pisos en alquiler en Alicante se reduce a la mitad en cinco años

En solo cinco años el mercado del alquiler se ha dado la vuelta como un calcetín. Por entonces, en 2020, el covid provocó un importante aumento de la oferta de pisos de alquiler disponibles, ya que apenas se cerraron operaciones, y los precios cayeron. Sin embargo, la rápida recuperación económica, el crecimiento población y la llegada de nuevos residentes han provocado que aquel stock de pisos se haya reducido considerablemente y que la competencia por conseguir una casa se haya disparado. Una circunstancia que está detrás de los disparatados precios actuales.

En concreto, desde finales de 2020 la cifra de pisos disponibles para alquilar se ha reducido un 54 % en la ciudad de Alicante, al mismo tiempo que el número de interesados que compiten por cada uno de ellos se ha incrementado un 546 %, lo que significa que se ha multiplicado por 6,5 veces.

El resultado es un aumento de los precios de un 73 % al que, precisamente, tendrán que hacer frente ahora muchos de los que alquilaron por aquel entonces y a los que ahora se les acaba el plazo legal máximo que se puede estirar el contrato de arrendamiento sin renovarlo.

Se trata de un fenómeno que se repite prácticamente en todo el país. Así, la mayor reducción de oferta se ha producido en la ciudad de Barcelona, donde 9 de cada 10 viviendas que hubo en el mercado en 2020 ya no están disponibles, es decir, una reducción del 90 % de la oferta en 5 años.

Anuncio de viviendas en alquiler / Eduardo Parra - Europa Press

Le siguen las caídas de Granada (-76 %), Palma (-75 %), Madrid (-73 %), San Sebastián (-72 %), Las Palmas de Gran Canaria (-72 %), Sevilla (-72 %) y Bilbao (-70 %). Con caídas superiores al 50% están las ciudades de Málaga, Girona (ambas con -69 %), Oviedo (-66 %), Cádiz (-65 %), Valencia (-65 %), Tarragona (-59 %), Salamanca (-58 %), y, por detrás de Alicante, Córdoba (-53%) y Santander (-51%).

Por el contrario, son siete las capitales españolas que actualmente cuentan con más oferta disponible que a cierre de 2020. Son las ciudades de Cuenca (113%), Ceuta (67%), Lugo (35%), Segovia (23%), Cáceres (18%), Badajoz (8%) y Jaén (5%).

Por lo que respecta a la competencia, el mayor incremento al respecto se ha dado en Lleida, donde se ha multiplicado por 11 o ha crecido un 1.050 %. Le siguen Palma (1.041 %), Burgos (976 %), Barcelona (917 %), Granada (917 %), Bilbao (864 %) y Salamanca (839 %). En Madrid el crecimiento de la competencia ha sido del 558 % en este tiempo.