El Puerto de Alicante modifica su ordenación urbanística para encajar el Palacio de Congresos

El Puerto de Alicante ha modificado su ordenación urbanística para encajar el palacio de congresos en los muelles 7 y 9. Un trámite que valida el proyecto en fase en redacción, el cual contempla tres inmuebles que, en su conjunto, sumarán una superficie construida de 22.000 metros cuadrados. Se trata, en cualquier caso, de un nuevo paso que ahora tendrá que ser ratificado por el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y, finalmente, por Puertos del Estado, de manera que la aprobación definitiva no se espera hasta principios de 2027. Será a partir de ahí cuando se pueda acometer la licitación de las obras, medio año después de lo previsto inicialmente por la Diputación.

Fue en abril de 2024 cuando la Diputación daba a conocer el anteproyecto ganador del futuro Palacio de Congresos de Alicante, un complejo arquitectónico para cuya construcción, no obstante, resultaba necesario acometer una serie de modificaciones urbanísticas en el Puerto de Alicante. La ardua tramitación, no obstante, se había iniciado mucho antes, en 2021, con la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), validada por el Consejo de Ministros hace justo un año, y ha tenido su continuidad con la redacción de la modificación número 7 el Plan Especial el Puerto de Alicante (PEPA), ya concluida por la Autoridad Portuaria.

La zona el puerto en la que está prevista la construcción del palacio de congresos. / ALEX DOMINGUEZ

Según las fuentes del puerto consultadas, dicha modificación lo que permite es dar encaje al proyecto en los muelles 7 y 9, junto al inmueble de Distrito Digital, situado en el muelle 5. Se trata, en conjunto, de tres edificios con una superficie total construida de 22.000 metros cuadrados, los cuales se situarán sobre una extensión de terrenos de 5.500 metros cuadrados.

Como ya se informó, el primero de ellos, dedicado a la propia actividad congresual, contará con una altura de 26 metros y dispondrá de un auditorio principal, dos salas polivalentes, otra destinada a exposiciones y dos locales de restauración. El segundo, destinado a las oficinas de Suma, tendrá la estructura de una torre de una altura de cerca de 50 metros. Finalmente, el tercer inmueble, de siete metros de envergadura, simulará un puente para unir las dos estructuras anteriores, con un espacio de restauración en la cubierta y zonas ajardinadas.

El anteproyecto arquitectónico ganador del palacio de congresos. / PILAR CORTES

Con todo, el trámite realizado ahora por el Puerto de Alicante no será ni mucho menos el último. Y es que la modificación del plan especial, que ya ha sido remitida al Ayuntamiento, tendrá que ser revisada primero por los propios servicios técnicos municipales, antes de que pase a manos de la Conselleria de Medio Ambiente, que dispondrá de seis meses como máximo para emitir su informe al respecto. De ahí, de nuevo, al Ayuntamiento, que deberá someter a pleno la aprobación provisional de la modificación, previa exposición pública. Y todo ello antes de que Puertos del Estado, que es el que tendrá la última palabra, proceda a la ratificación definitiva.

Optimismo

Teniendo en cuenta toda esta secuencia, las fuentes consultadas explican que todos estos trámites no estarán finiquitados, al menos, hasta principios de 2027. Será a partir de ahí cuando la Diputación, que es la que había asumido el proceso, pueda licitar las obras, lo que supone más de medio año después de los plazos que había previsto inicialmente. De hecho, la institución provincial ya ha ido en estos últimos tiempos mandando mensajes con relación a que las previsiones iniciales eran demasiado optimistas, dado que no había consignado fondos para este año.

Mientras tanto, el proyecto del palacio de congresos se encuentra en estos momentos en fase de redacción por parte de Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Proinntec, los estudios que en su momento ganaron el concurso convocado a tal efecto, y sobre cuya propuesta se ha basado la Autoridad Portuaria para la modificación urbanística.