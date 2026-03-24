Singular Bank se convertirá en la 26 entidad financiera con oficina en Alicante

El aterrizaje de Singular Bank en Alicante es inminente. La entidad bancaria dirigida por Javier Marín y que tiene al fondo de capital privado estadounidense Warburg Pincusrefuerza como socio, prepara su desembarco en la ciudad alicantina. El primer paso que ha dado es el fichaje de Guillermo Dols para impulsar la actividad comercial. De acuerdo con los registros del Banco de España, la entidad se convertirá en la vigesimo sexta en tener presencia en la provincia.

La llegada a la localidad coincide con la de Barcelona., donde entra Jaime Calatayud. En ambos casos, se ha buscado perfiles senior que se centrarán en la red de banca privada. Con estas dos incorporaciones, Singular Bank suma ya siete nuevos banqueros y agentes incorporados en los últimos meses para reforzar posicionamiento en plazas estratégicas.

Dols se incorpora tras una trayectoria de más de 20 años en banca privada, banca personal y gestión comercial. Procede de Banco Sabadell, entidad en la que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, el más reciente como director de banca privada en Sabadell Urquijo entre enero de 2023 y marzo de 2026. A lo largo de su carrera también ha trabajado en Caja Mediterráneo y en Banco Banif.

Por su parte, Calatayud también cuenta con más de 20 años de experiencia en Wealth Management y banca privada, especializado en clientes de alto y muy alto patrimonio, familias empresarias y estructuras patrimoniales complejas. Se incorpora a Singular Bank procedente de Julius Baer, donde ha ejercido como director ejecutivo y Relationship Manager en Barcelona. Anteriormente, desarrolló buena parte de su trayectoria en Banco Santander Private Banking, donde ocupó distintas responsabilidades como banquero senior, responsable de equipos y banquero privado senior, y también en Caixa Sabadell.

Interior de las oficinas de la entidad en València. / INFORMACIÓN

Desde la entidad, se explican los fichajes en un momento de crecimiento sostenido. El cierre de 2025 dio un resultado neto positivo por primera vez desde su creación y superar los 17.396 millones de euros en activos gestionados de clientes. El director general de Singular Bank, José Salgado, ha señalado que "la incorporación de Jaime y Guillermo supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento. Ambos aportan una trayectoria muy sólida, un profundo conocimiento del negocio y una clara vocación de cercanía y asesoramiento. Con su incorporación seguimos fortaleciendo nuestra presencia en ubicaciones estratégicas como Barcelona y avanzamos en nuestro desarrollo en Alicante, una provincia con gran potencial para la entidad”.

Ficha bancaria

La ampliación se apoyo con otros puntos como Vigo, con Alberto Maceda, ex de Santander Private Banking Internacional; Valencia, con Borja Frigols, procedente Mediolanum; Algeciras, con Francisco Ribes, también anteriormente en Santander Private Banking; y Logroño, con Roberto Coca que viene desde Bankinter. Además, ha incorporado a Eriz Maray como banquero en Bilbao, procedente de BBVA.

Singular Bank es un banco español supervisado por el Banco de España con sede en Madrid y que se constituyó oficialmente en enero de 2020. Está conformado por un equipo de más de 400 profesionales, 17 oficinas repartidas entre las principales ciudades del país y más de 180 banqueros y agentes financieros que gestionan 15.000 millones de euros de patrimonio de clientes, según indican en su ficha.

Adicionalmente, cuenta con el apoyo de un grupo inversor internacional, Warburg Pincus, con un patrimonio gestionado de más de 120.000 millones de dólares y más de 55 años de experiencia Se centra exclusivamente en la inversión en crecimiento y tiene una reconocida experiencia en inversiones en Europa.