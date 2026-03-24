Menos viviendas vendidas y más hipotecas: así arranca el año el sector inmobiliario en Alicante

La desaceleración del mercado inmobiliario se hace cada vez más evidente. Los altos precios que demandan promotores y propietarios están expulsando del mercado a muchos interesados en comprar vivienda, lo que se tradujo el pasado mes de enero en una nueva caída del volumen de operaciones.

En concreto, durante el primer mes del año se vendieron en la provincia de 4.309 casas, lo que supone una caída cercana al 8 %, superior a la contabilizada en el conjunto nacional, donde las compraventas descendieron un 5 %. Pero, lo que es más significativo, con éste ya se han registrado cifras negativas en cinco de los últimos seis meses en el caso de Alicante, lo que ya empieza a marcar una tendencia.

Una desaceleración que ya anticipaban profesionales como los notarios, al asegurar que había menos actividad en los despachos, o también desde los portales inmobiliarios, que este martes no han dudado en señalar al factor precio como el principal problema que ha provocado este cambio en el mercado.

Así, para la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, apunta a una ralentización del negocio inmobiliario, por una demanda que pierde capacidad de compra y una oferta que continúa siendo insuficiente, lo que hará que la brecha de accesibilidad siga ampliándose y sea más difícil acceder a una vivienda, según recoge Europa Press.

En la misma línea, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, señala que el alto coste de la vivienda ya está expulsando a muchos compradores, un fenómeno que es más claro en aquellos mercados hasta ahora más dinámicos, que también son los que han experimentado los mayores repuntes de precio.

Una oficina de empresa inmobiliaria / Ricardo Rubio - Europa Press

Por tipología, la mayor contracción se registra en las ventas de viviendas de obra nueva, que caen un 21 %, hasta las 858, aunque en este caso hay que tener en cuenta que la mayoría son formalizaciones de operaciones firmadas sobre plano hace más de un año. Es decir, que lo que realmente ha bajado es la entrega de nuevos pisos.

Por su parte, la segunda mano anota una caída del 3,7 %, hasta las 3.451 operaciones el pasado mes de enero.

Más financiación

El balance del número de ventas contrasta con el aumento que aún se registra en la concesión de nuevas hipotecas. Un incremento que se produce tanto en el número de créditos que se firman, como en el importe.

Sobre la primera cuestión, en enero se inscribieron en los Registros de la Propiedad 1.830 nuevas hipotecas en la provincia de Alicante, un 9,5 % más que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, el importe total concedido ascendió a 256,7 millones de euros, lo que se traduce en una hipoteca media de 140.251 euros, 14.000 euros más de lo que pedían hace solo un año.

Esta diferencia se explicaría, según Francisco Iñareta, por el menor peso de los inversores en el mercado actual, lo que indicaría que muchos de ellos piensan que los precios ya no merecen la pena. Al mismo tiempo, estos elevados precios también provocan que algunos compradores que podrían pagar al contado, ahora se ven forzados a buscar financiación.

Con todo, está por ver si esta tendencia se mantiene al alza o, al igual que ya ocurre con las compraventas, se produce un cambio de rumbo. Lo cierto es que, tras la acumulación de saldo de los últimos años, muchas entidades ya no tienen la misma urgencia por conseguir nuevos clientes por esta vía y están apostando por las cuentas remuneradas y otros productos similares para captar más negocio.

En cualquier caso, la mayoría de expertos no esperan caídas generalizadas del precio del ladrillo a corto plazo, ya que la escasez de oferta disponible provoca que muchos propietarios aún mantengan la esperanza de conseguir el rendimiento que esperan. De esta forma, lo primero que se producirá será un aumento en los plazos de comercialización de las casas, que ya no serán tan rápidos como hasta ahora.