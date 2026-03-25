Digital Córner e ISP aspiran a gestionar el parking de Distrito Digital en el Puerto de Alicante
Ambas compañías han presentado ofertas al concurso convocado por la Conselleria de Innovación para este aparcamiento de 183 plazas
La alicantina Digital Córner y la sevillana ISP han presentado ofertas al concurso convocado por la Conselleria de Innovación, a través de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), para gestionar el parking subterráneo situado en el edificio de Distrito Digital en el Puerto de Alicante. Se trata de una infraestructura que dispone de 183 plazas, y por cuya explotación por cinco años la compañía que resulte elegida tendrá que abonar un canon de 116.160 euros anuales.
SPTD decidió en su momento sacar a licitación la gestión del parking situado en el muelle 5 con la finalidad de rentabilizar las instalaciones, reduciendo además los gastos que le supone en la actualidad la gestión directa. Una iniciativa que, en cualquier caso, quedaba condicionada a la aparición de empresas que pudiesen estar interesadas en esta iniciativa.
Pues bien, una vez convocado el concurso y superados los plazos previstos, hay dos empresas que se disputan la concesión. Se trata, por un lado, de la alicantina Digital Córner, la actual concesionaria de Panoramis, que ya regenta las 500 plazas de aparcamiento de este inmueble, y el grupo sevillano ISP que, entre otros parkings de la capital andaluza, está explotando el de Sevilla Puerto.
Según la información facilitada, el valor del contrato del aparcamiento situado en los bajos de Distrito Digital por cinco años de funcionamiento supera ligeramente el millón de euros, vinculado al pago del canon de 116.160 euros. En el concurso convocado, en cualquier caso, aparece también la opción de prorrogar la gestión, lo que elevaría el valor estimado del contrato por encima de los dos millones de euros.
Los técnicos de la Conselleria de Innovación tendrán que revisar ahora las ofertas presentadas por ambas compañías, antes de pronunciarse sobre cuál de las dos asume finalmente la explotación. La adjudicación, en principio, podría producirse el próximo mes de abril.
Cabe recordar que SPTD está realizando gestiones por aumentar la ocupación de empresas en sus edificios en el puerto, actualmente al 50 %, después de que recientemente renunciara a la planta baja de la terminal de cruceros debido a que había quedado sin uso tras la marcha de Accenture.
Por su parte, Digital Córner, que ahora aspira a gestionar el aparcamiento, tiene abierto desde hace escasas fechas por el Puerto de Alicante un expediente de sanción de 240.000 euros por las obras sin licencia llevadas a cabo en Panoramis, motivo por el que también se expone a una posible pérdida de la concesión.
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