La floración promete: Alicante espera la mejor campaña de cerezas en seis años

A la sexta puede ir la vencida. Y es que después de nada menos que media docena de campañas decepcionantes, el sector de la cereza alicantino se enfrenta a un año en el que todo apunta a que, por fin, se puede conseguir una cosecha cercana al máximo potencial productivo provincial, situado en los cinco millones de kilos. ¿La razón? Las condiciones tanto a nivel de lluvias como de frío han sido las adecuadas, y la floración resultante está evolucionando de manera óptima.

El presidente de la DO Cerezas Montaña de Alicante en una plantación de Planes. / JUANI RUZ

Los cerezos de la provincia de Alicante se muestran estos días con una imagen espléndida, totalmente vestidos de blanco fruto de una floración que, al mismo tiempo que espectacular a nivel visual, reúne las características idóneas para que la campaña se desarrolle por buenos cauces productivos.

Sería una buena noticia, sin duda, para un sector que lo ha estado pasando mal estos seis últimos años debido a cosechas que han estado lejos de las expectativas. Así lo señala Hilario Calabuig, presidente de la Denominación de Origen Montaña de Alicante, quien lamenta que "unas veces por las lluvias, otras por la sequía, y unas cuantas más por la falta de frío, hemos visto cómo la producción ha estado muy lejos de las capacidades de nuestras explotaciones, con el consiguiente desencanto para los agricultores".

Detalle de un cerezo en flor. / JUANI RUZ

La situación, sin embargo, parece que puede cambiar de cara a esta campaña que está a punto de iniciarse. Según sus palabras, "hemos tenido las precipitaciones adecuadas y el frío, aunque justo, también ha permitido el descanso de los árboles en líneas generales. La consecuencia es que la floración se está desarrollando bien, exceptuando, por poner una pega, algunos días de humedad en el que las abejas no han podido salir en la cantidad necesaria para polinizar".

Con todo, las previsiones para este año son buenas, siempre y cuando, advierte Calabuig, "no se produzca ningún incidente posterior en forma de temporal u otras desgracias". Esperando que eso no suceda, las condiciones actuales apuntan, por fin, hacia una cosecha de elevada producción, cercana a los cinco millones de kilos, que es aproximadamente la capacidad que tienen las explotaciones alicantinas dedicadas a la cereza.

Una explotación de cerezos con el casco urbano de Planes al fondo. / JUANI RUZ

El presidente de la Denominación de Origen destaca que la extensión de los campos ha ido reduciéndose en los últimos años en las zonas de cultivo tradicionales, situadas principalmente en El Comtat y la Marina Alta, debido a las malas cosechas y el envejecimiento de los agricultores. En cambio, han ido aumentando superficie en l'Alcoià y el Vinalopó, debido a que la orografía permite explotaciones más extensas y productivas.

Seguros

Hilario Calabuig confía en que las previsiones se cumplan, también por el hecho, destaca, de que cada vez los agricultores aseguran menos sus campos. El motivo, subraya, hay que buscarlo en las condiciones casi prohibitivas que se ofrece a los agricultores. "Nos encontramos -apunta- con que las pólizas nos cuestan 10.000 euros, cuando en el mejor de los casos, si hay un siniestro total, puedes llegar a cobrar 13.000".

El responsable sectorial considera que para las empresas de seguros no es rentable cubrir un cultivo como la cereza, expuesto como está a tantas amenazas meteorológicas. "No nos dicen que no aseguremos, pero en la práctica es como si nos lo dijeran, porque, insisto, las condiciones son inasumibles", argumenta.