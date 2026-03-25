Una incidencia en la señalización causa retrasos en el tren Alicante-Barcelona

Una incidencia en la señalización está provocando retrasos en la línea ferroviaria que enlaza Alicante con Barcelona. Así lo ha comunicado Adif, que destaca que el problema se ha registrado a la altura de Torreblanca, y que los técnicos están trabajando para solucionarlo a la mayor brevedad.

El mensaje de Adif advirtiendo de la incidencia. / Adif

De entrada, el tren que tenía que llegar a la estación barcelonesa de Sants a las 14,50 horas ya acumula un retraso de más de treinta minutos, toda vez que, tal y como se hace constar en la programación del propio Adif, la nueva hora de llegada se ha estipulado para las 15,23.

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Cabe recordar que el pasado lunes ya se produjo otra incidencia que causó retrasos, en este caso en el AVE entre Alicante y Madrid, debido a que un hombre, que acabó detenido, invadió las vías a la altura de la estación de Cuenca.