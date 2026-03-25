Plan de expansión
Meliá entra en Túnez con la firma de cinco hoteles
La compañía se alía con Management Hospitality Group (MHG) para impulsar el reposicionamiento del sector hotelero en el país
Meliá entra en Túnez a través de una alianza estratégica con Management Hospitality Group (MHG). La primera compañía hotelera española operará cinco nuevos establecimientos, que se incorporarán a su portfolio de forma progresiva, con el objetivo de alcanzar las 3.000 habitaciones en 2030.
El primer hotel se abrirá este año. Será un resort bajo la marca Meliá Hotels & Resorts en Mahdia y contará con 307 habitaciones en una de las zonas costeras más exclusivas del país.
Tras esa primera apertura, la hotelera contempla la apertura de otros cuatro establecimientos, que se abrirán entre 2027 y 2029 en Tabarka, Monastir, Djerba y Tunis City bajo las marcas Sol, Meliá Hotels & Resorts y Gran Meliá.
Meliá entra en Túnez en un momento de crecimiento turístico para el país, que supera ya los 11 millones de visitantes anuales y avanza hacia un modelo más diversificado y orientado a la calidad.
Y lo hace reforzando su estrategia en el llamado eje vacacional mediterráneo, a través de Management Hospitality Group (MHG), plataforma especializada en el desarrollo, gestión y operación de activos hoteleros con foco en destinos turísticos de esta zona, especialmente del norte de África.
El modelo de colaboración entre ambas empresas se basa en el reposicionamiento de activos existentes, mediante la ejecución de inversiones para adaptar los hoteles a los estándares internacionales de Meliá, optimizando así su rentabilidad y su atractivo para los mercados emisores, según la compañía.
Su presidente, Gabriel Escarrer, defiende que esta entrada Túnez supone "un paso estratégico en el crecimiento de Meliá Hotels International en el Mediterráneo y el norte de África". "Apostamos por destinos con un fuerte potencial de transformación, donde podemos aportar nuestro 'know-how' en reposicionamiento hotelero”, añade.
Meliá cuenta con un portafolio que supera los 400 hoteles entre abiertos y en proceso de apertura. En este 2026, la compañía aspira a abrir al menos 30 nuevos hoteles.
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