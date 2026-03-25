Nuevo vuelo directo desde Alicante: Air Serbia confirma la conexión con Belgrado

La compañía ha confirmado un refuerzo de su presencia en España con el lanzamiento de nuevos vuelos directos de Alicante a Belgrado a partir del 1 de junio. La conexión será directa y evitará el actual paso por Madrid a la capital de Serbia. La aerolínea ha tomado esta decisión para aumentar su "extensa red de destinos" en Europa, los Balcanes, Europa del Este, Oriente Medio y "más allá, abriendo múltiples oportunidades para los viajeros que parten desde la Costa Blanca".

Air Serbia ha explicado que operará la ruta con dos frecuencias semanales, en concreto los lunes y los viernes. El planteamiento es abrir las opciones de conexiones entre vuelos de su red. En un comunicado, la operadora se posiciona como una opción para las agencias de viajes que quieran ofertar "escapadas urbanas, viajes culturales y circuitos desde Alicante, así como conexiones eficientes vía Belgrado hacia otros destinos de la red de la aerolínea".

Un avión de la compañía serbia. / Europa Press

Desde el Este

La información constituye la confirmación de un anuncio que se realizó a principios de año y que supone, además, que la capital serbia sea un destino consolidado para el aeropuerto Alicante-Elche. De esta manera, la terminal alicantina gana dos nuevas frecuencias ya que la línea low cost húngara Wizz Air ya opera este trayecto. De hecho, la buena marcha facilitó que se reforzarán su programación y ahora cuenta con cuatro conexiones semanales directas. Así, a partir del verano, el aeropuerto Miguel Hernández ofertará un vuelo diario directo con la ciudad balcánica.

Con el lanzamiento de esta nueva ruta desde Alicante, Air Serbia asegura reforzar su apuesta por el mercado español. Estas conexiones se suman a la oferta de vuelos directos a Belgrado desde Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife que ofrece en la actualidad en relación con España. En estos momentos, el precio de venta ronda los 90 euros por trayecto, un factor que se ha convertido en decisivo en la venta anticipada.