«Queremos ser el partner estratégico de nuestros clientes para que consigan el éxito»

¿Qué diferencia hay entre una asesoría tradicional y un socio estratégico?

La diferencia está en el enfoque y el nivel de implicación. Una asesoría tradicional se centra en el cumplimiento normativo, mientras que un socio estratégico aporta criterio empresarial, se anticipa y participa activamente en la toma de decisiones. Esto implica conocer en profundidad el negocio, entender sus objetivos y acompañar al cliente en su crecimiento. En nuestro caso, este modelo se apoya en un equipo altamente cualificado y en valores como seriedad, honestidad, profesionalidad y compromiso, que nos permiten construir relaciones de confianza a largo plazo.

¿Cómo definiría el momento del tejido empresarial alicantino?

El tejido empresarial alicantino atraviesa una etapa de transformación en un entorno cada vez más competitivo y global. Existe una base sólida de pymes con gran capacidad de adaptación, aunque también una necesidad clara de avanzar en profesionalización, tamaño y estructura. En este contexto, destacan oportunidades como la digitalización, que mejora la eficiencia y la toma de decisiones; la internacionalización, que abre nuevos mercados; y las nuevas fórmulas de financiación, que facilitan el crecimiento. Las empresas que combinen experiencia con visión estratégica estarán mejor posicionadas para el futuro.

¿Cuáles son los principales retos actuales de las pymes?

Las pymes operan en un entorno cada vez más exigente. En el ámbito fiscal y laboral, la complejidad normativa obliga a una actualización constante y a una gestión rigurosa. Desde el punto de vista financiero, el reto es mantener el equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y liquidez, especialmente en un contexto de mayor exigencia en el acceso a financiación. En gestión, el desafío pasa por profesionalizar estructuras, incorporar tecnología y mejorar los sistemas de información. Adaptarse con agilidad sin perder control ni eficiencia es clave, apoyándose en profesionales cualificados.

¿Qué errores suelen darse en la sucesión empresarial y cuáles son las claves del éxito?

El principal error es la falta de planificación. Muchas sucesiones empresariales se abordan cuando ya son urgentes, lo que limita opciones y genera incertidumbre. También es habitual no diferenciar adecuadamente entre propiedad y gestión, cuando lo recomendable es situar al frente de la empresas a las personas más capacitadas, sean o no familiares. Además, una correcta planificación fiscal y legal resulta imprescindible. Anticipación, organización, profesionalización y asesoramiento externo son claves para que la sucesión se convierta en una oportunidad de continuidad y crecimiento.

¿Cuál es el impacto de los fondos de inversión en las empresas?

La entrada de fondos de inversión está impulsando procesos de crecimiento acelerado y facilitando el acceso a nuevos mercados y recursos financieros. No obstante, en el ámbito de empresa familiar, este proceso debe abordarse con especial rigor, es fundamental seleccionar adecuadamente al socio. Más allá del capital, debe aportar valor, respetar la cultura empresarial y compartir una visión a largo plazo. Deben evitarse perfiles especulativos que puedan poner en riesgo la estabilidad o la identidad de la empresa.

Claves para el éxito en operaciones de M&A

Esto depende en gran medida de la preparación previa. Contar con una estructura ordenada, procesos definidos e información financiera fiable es esencial para generar confianza. También son determinantes la claridad estratégica, el potencial de crecimiento y el encaje entre las partes, tanto a nivel empresarial como cultural. Un asesoramiento adecuado durante todo el proceso permite optimizar la valoración, anticipar riesgos y asegurar una ejecución con garantías.

«Las empresas que combinen experiencia con visión estratégica estarán mejor posicionadas para el futuro» / ALEX DOMINGUEZ

¿Cuáles son los hitos y retos de Galán Asociados?

El principal hito ha sido la consolidación de un equipo de profesionales altamente cualificado, que nos ha permitido evolucionar hacia un despacho integral, adaptado a las nuevas necesidades de nuestros clientes, sin perder nuestros valores. La incorporación a ETL GLOBAL en 2019, primer grupo internacional en España y Europa en asesoramiento fiscal, legal y consultoria de negocio para pymes y middle market, ha supuesto un impulso en crecimiento, capacidades y tecnología. De cara al futuro, nuestro objetivo es consolidarnos como un despacho medio a nivel nacional, con un crecimiento sostenible.

Y sobre la situación actual del plan de expansión...

Actualmente estamos en una fase de consolidación, centrados en reforzar la estructura interna, avanzar en la digitalización e integrar la inteligencia artificial en el trabajo diario. Nuestros objetivos pasan por crecer de forma ordenada, manteniendo la calidad del servicio, la cercanía y el acompañamiento al cliente. Queremos ser el partner estratégico de nuestros clientes que les ayude a tener éxito. Apostamos por un modelo que combina talento y tecnología para ofrecer mayor eficiencia y valor.

¿Dónde sitúa la evolución de las necesidades empresariales?

Las empresas han pasado de demandar únicamente cumplimiento normativo a necesitar asesoramiento estratégico, agilidad y una visión global del negocio. Para responder a este cambio, hemos evolucionado hacia un modelo integral basado en la especialización, el conocimiento sectorial y el uso de la tecnología. La combinación de extraordinarios profesionales y tecnología nos permite ofrecer un servicio cercano, eficiente y alineado con las necesidades reales del cliente, consolidándonos como un despacho de referencia.