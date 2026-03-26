El aeropuerto Alicante-Elche sobrepasará el millón de pasajeros por primera vez esta Semana Santa

El conflicto de Oriente Medio está poniendo en jaque la distribución del petróleo en el mundo, pero mientras esta circunstancia cambia la geopolítica, lo que parece que tiene rumbo fijo son las vacaciones de la Semana Santa. Las previsiones de Aena marcan que durante estas fiestas más de medio millón de pasajeros pasarán por el aeropuerto Alicante-Elche. En concreto, la terminal Miguel Hernández tiene programados 4.275 vuelos para los próximos 11 días, un 5,8 % más que el año pasado para el mismo periodo.

El dato refuerza las previsiones que ha marcado el sector turístico y, ante todo, evidencia que la Costa Blanca puede cerrar con otro nuevo récord. Así, por un lado, el apunte oficial de la entidad refleja que de las más de 4.200 operaciones, la pista alicantina vivirá picos superiores a los 400 vuelos diarios. El calendario marca el mayor pico el sábado 4 de abril con 434 movimientos. El jueves 2 de abril también se pasa esta barrera (401).

Vuelos programados en Semana Santa. / Fuente: Aena

Si se compara con la temporada anteior se observan las ligeras subidas en el número de operaciones. Este periodo es el que sirve de apertura de la temporada alta oficial, pues las infraestructuras aeroportuarias solo definen dos escenarios. En este ejercicio, la fecha oficial es el domingo 29 de marzo.

Por encima de la media

Antes de que termine Pascua, se darán a conocer las estadísticas de marzo y con el primer trimestre la previsión es que el aeropuerto alicantino cierre un arranque, nuevamente, histórico en temporada baja. Si se confirma que mensualmente se han superado el millón de pasajeros la Costa Blanca habrá dado un paso más en el objetivo de la desestacionalización. Otra cuestión serán los resultados de verano, donde la incógnita reside en comprobar si se mantiene el ritmo de mejora o se ralentiza como ya ha ocurrido en las grandes terminales como Madrid y Barcelona.

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Hay que destacar que fue el pasado febrero cuando el Miguel Hernández no solo cosechó otro récord, sino que fue capaz de aumentar el volumen de usuarios por encima de la media nacional. Fue un 5,3 % frente a un 2,8 % nacional. Los dos puntos y medio porcentuales por encima dejaron una imagen de fortaleza para el destino, pues, dentro de los 20 principales aeropuertos de España, solo Sevilla (8,5 %) superó este dato y fue por el aumento de conexiones tras el cierre de la línea ferroviaria con Madrid tras el accidente de Adamuz. Por volumen de pasajeros, el Alicante-Elche fue el sexto en el cómputo de Aena. El segundo hito relevante es que el aeródromo internacional encadena 25 meses seguidos por encima del millón de usuarios mensuales. La última vez que bajó de esta barrera fue en enero de 2024.