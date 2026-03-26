AIJU lidera un proyecto que transforma residuos peligrosos en materias primas para la industria
La iniciativa permite reutilizar el cobre y el cromo en sectores como el calzado, plástico, textil, metal, juguete y cerámico, además del agrícola
El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi, coordina un proyecto que ha logrado convertir residuos industriales considerados peligrosos en materias primas útiles para nuevas aplicaciones industriales.
El proyecto ReMetaliza, financiado por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), y que ha contado con la participación de Aidimme y la Universidad de Alicante, junto a las empresas Acteco, Estampados Prato y Colortec, ha conseguido recuperar metales pesados como cobre y cromo mediante tecnologías innovadoras, demostrando que estos desechos pueden reintegrarse en procesos productivos con alto valor añadido.
La iniciativa apuesta por la economía circular y la colaboración entre sectores como el metalmecánico, juguetero, plástico, textil, calzado y cerámico de la Comunidad Valenciana, además del agrícola, fomentando, así, la denominada simbiosis industrial, un modelo en el que los residuos de una actividad se convierten en recursos para otra.
Para ello, el proyecto ha desarrollado procesos avanzados de recuperación basados innovadoras tecnologías electroquímicas y físico-químicas que permiten extraer metales con altos niveles de pureza. Los resultados han superado las previsiones iniciales, alcanzando la recuperación de importantes cantidades de cobre metálico y óxidos de cromo a partir de residuos industriales.
Los materiales obtenidos han sido posteriormente utilizados en aplicaciones reales como pigmentos cerámicos, aditivos para plásticos, fertilizantes o recubrimientos textiles con propiedades antimicrobianas. Además, los demostradores industriales creados, como componentes de juguetes, textiles técnicos o baldosas cerámicas aseguran la transición exitosa al mercado.
Gran escala
Más allá del desarrollo tecnológico, en el proyecto se ha diseñado un modelo para facilitar la transición hacia la producción a gran escala, capaz de recuperar y transformar residuos a nivel industrial, lo que permitiría a las empresas adoptar estas soluciones asegurando su sostenibilidad y viabilidad económica.
Como destaca Enrique Añó, coordinador del proyecto, “ReMetaliza no solo aporta soluciones innovadoras para la recuperación de metales pesados, sino que también establece un modelo de simbiosis industrial que integra diversos sectores, con un impacto positivo tanto a nivel ambiental como económico. Este proyecto representa un paso clave hacia la sostenibilidad y circularidad en la industria regional”.
El Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio (AIJU) se fundó en junio de 1985, en la localidad alicantina de Ibi. Actualmente cuenta con 586 empresas asociadas, de distintos sectores, entre los que destaca el sector juguetero.
Tratándose de un ámbito tan exigente y en plena transformación digital, esta organización ha orientado su soporte hacia un enfoque mayoritariamente transversal, centrado en la integración de tecnologías digitales avanzadas. Su actuación ha abarcado múltiples sectores estratégicos, aplicando soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, Blockchain, IoT y análisis de datos
AIJU ofrece actualmente servicios en las áreas de I+D para nuevas tecnologías digitales e inmersivas, energía, robótica y automatización, desarrollo de producto, materiales innovadores, additive manufacturing, seguridad y ensayos, sostenibilidad, consumidor infantil y formación.
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