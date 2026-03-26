L’associació “Assolir” debat el problema del sòl industrial a la Foia de Castalla
L’entitat analitza la situació dels polígons industrials i aposta per una planificació coordinada per impulsar el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat del territori
L'Associació ASSOLIR continua la seua activitat de divulgació i suport a la resiliència col·lectiva amb la presentació d’un informe que posa damunt de la taula la realitat del sòl industrial a la comarca de la Foia de Castalla, per compartir diagnòstics, identificar oportunitat i, sobretot, obrir camí a solucions viables.
Hui a les 18.30h, al Parc Tecnològic d’Actiu a Castalla, l’entitat presenta una taula redona per a debatre el problema del sòl industrial a la Foia de Castalla. L’acte compta amb la participació de representats empresarials, els alcaldes dels quatre municipis de la Foia, el Director d’IBIAE i el Director General d’Industria de la Generalitat Valenciana.
Des d’ASSOLIR considerem que el futur de la indústria valenciana passa necessàriament per una planificació intel·ligent i coordinada del sòl industrial, un recurs estratègic que condiciona tant el desenvolupament econòmic com la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental del territori.
Xavier Pastor, membre de l’associació i moderador “entén aquest acte com una oportunitat per a avançar cap a un model industrial més resilient, innovador i alineat amb els reptes de descarbonització i canvi climàtic, posant en valor la cooperació entre els municipis de la Foia de Castalla com a element imprescindible per a garantir el benestar de les generacions presents i futures”.
L’acte sobre els polígons industrials de la Foia pretén obrir un espai de reflexió i diàleg entre administracions, empreses i societat civil per analitzar la situació actual, detectar necessitats futures i impulsar solucions que garantisquen àrees industrials modernes, eficients energèticament, ben connectades i respectuoses amb l’entorn. La disponibilitat de sòl de qualitat a preus competitius és clau per a atraure inversions, consolidar l’ocupació i evitar la deslocalització d’empreses, assegurant així la prosperitat econòmica.
En el cas específic de la Foia de Castalla, com a territori amb un sector industrial consolidat, la millora i modernització dels polígons industrials contribueix directament a la sostenibilitat social i ambiental: facilita la mobilitat laboral, optimitza l’ús de recursos com l’energia i l’aigua, redueix riscos ambientals i permet integrar millor l’activitat productiva en el territori.
ASSOLIR és una associació d’empresaris i professionals, dedicada a la sostenibilitat i la resiliència que actua com a pont entre el coneixement acadèmic, la societat civil i el sector privat. Amb aquesta taula, l’entitat referma el seu compromís amb el territori clau, i en la innovació social i la formació d'habilitats que impulsen el benestar comú. L’acte compta amb la col·laboració de FUNDACIÓ BALEARIA i ACTIU.
