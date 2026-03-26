La CEV reclama al Consell medidas complementarias ante la crisis de Oriente Medio

El impacto del conflicto en Oriente Medio en las empresas de la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana es uno de los termómetros que la patronal anda midiendo desde que estallara la crisis. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana se ha reunido este jueves en la localidad alicantina para realizar un primer análisis. Así, la CEV considera que, aunque las medidas adoptadas por el Gobierno "suponen un avance, existe margen de mejora para reforzar su eficacia y alcance en un contexto de elevada incertidumbre internacional".

El análisis, presentado en la reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva, constata que la situación "está generando impactos relevantes en distintos sectores empresariales, principalmente a través del incremento de los costes energéticos, el encarecimiento de materias primas, el aumento de los costes logísticos y una mayor incertidumbre en el comercio internacional". La reunión la ha presidido Vicente Lafuente y ha servido para sacar adelante una petición al Consell.

El empresariado subraya la "conveniencia de activar medias complementarias de apoyo al tejido productivo, que incluyan ayudas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial, a través, entre otros, del IVACE+i, el IVF y de Afín-SGR, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las empresas ante un contexto de elevada incertidumbre".

En la mesa, Inma García y Vicente Lafuente. En el centro, en primera fila, César Quintanilla. / INFORMACIÓN

En cuanto las principales cuestiones que expone el informe, se detecta que los más sectores afectados son aquellos con mayor intensidad energética o mayor dependencia del transporte y de los mercados exteriores, como la industria cerámica, el transporte, la distribución, el sector primario o la construcción. En estos ámbitos, el aumento de costes está ejerciendo presión sobre los márgenes empresariales y dificulta la planificación de la actividad. El informe inicial también apunta a que, en un escenario de prolongación del conflicto, estos efectos podrían intensificarse y trasladarse con mayor amplitud al conjunto de la economía, condicionando tanto la actividad como las decisiones de inversión.

Para mitigar esta situación, las organizaciones sectoriales proponen que se activen medidas centradas en cuatro ámbitos principales: apoyo mediante ayudas directas y medidas fiscales para compensar el aumento de costes energéticos; refuerzo de la liquidez empresarial; impulso a la internacionalización y competitividad exterior, y simplificación administrativa y reducción de cargas regulatorias.

Medidas en marcha

En paralelo, la patronal valenciana ha evaluado las medidas incluidas aprobadas recientemente por el Gobierno central. En este sentido, desde la CEV se ha considerado que estamos ante un "avance significativo, pero ni su contenido aborda de forma completa el conjunto de necesidades identificadas por el tejido empresarial ni sus dotaciones resultan suficientes para compensar los sobrecostes que las empresas van a tener que soportar".

En el ámbito energético, aunque se introducen rebajas fiscales y ajustes en costes regulados, no se contempla un sistema de ayudas directas generalizadas que permita compensar de forma integral el incremento de costes en el conjunto del tejido empresarial.

Asimismo, las medidas fiscales adoptadas se concentran fundamentalmente en el ámbito energético, sin extenderse a una reducción más amplia de la carga fiscal empresarial. En materia de competitividad, las actuaciones incluidas tienen un carácter principalmente estructural, centrado en la transición energética, y no abordan de forma directa las necesidades más inmediatas derivadas del aumento de costes.

Por otra parte, el informe destaca, en todo caso, el carácter ágil de algunas ayudas, como las vinculadas al gasóleo profesional, como ejemplo de buenas prácticas que podrían extenderse a otros instrumentos. Entre los puntos, la CEV señala que "determinados aspectos relevantes, como los sobrecostes logísticos internacionales o la necesidad de una respuesta homogénea para el conjunto del tejido empresarial, no están plenamente cubiertos por el real decreto-ley".

Además, parte de las ayudas quedan condicionadas a su encaje en el marco europeo de ayudas de Estado, lo que implica su sujeción al régimen de minimis. A ello se suma la ausencia de una estrategia coordinada a nivel de la Unión Europea y de un marco temporal común que evite posibles distorsiones competitivas entre Estados miembros. Por este motivo, si el conflicto se prolonga, la CEV considera necesario impulsar un Marco de Ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía, garantizando su adecuada articulación con el régimen de ayudas de minimis y evitando solapamientos o incompatibilidades con el mismo.