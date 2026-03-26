Cox refuerza su equipo directivo ante la inminente integración de Iberdrola México

Cox refuerza su estructura directiva para afrontar la integración de los activos de Iberdrola México, una operación que prácticamente duplicará el tamaño de la compañía y cuyo cierre se espera de forma inminente. La firma de agua y energía presidida por el alicantino Enrique Riquelme ha anunciado este jueves el fichaje de la ex Santander Begoña Morenés y el ex diputado popular Ignacio Uriarte para reforzar su posicionamiento en los mercados de capitales y mejorar su capacidad de interlocución institucional en esta nueva etapa de expansión.

Unas incorporaciones que también deberán contribuir a implementar el ambicioso plan estratégico 2026-2030 del grupo, que prevé una inversión de más de 5.500 millones para superar los 6.000 millones de ingresos a partir de 2028.

Así, Begoña Morenés asume la Dirección Global de Relación con Inversores, desde donde liderará la comunicación estratégica y financiera de la compañía, así como la relación con la comunidad inversora. Morenés cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados financieros, con una sólida trayectoria internacional, en banca de inversión y, desde 2011 hasta su incorporación Cox, en posiciones de alta responsabilidad en compañías cotizadas como Banco Santander, Ferrovial y Grupo Prisa, donde ha dirigido la relación con inversores, analistas, agencias de rating y proxy advisors, en entornos de elevada exigencia, crecimiento y transformación corporativa.

Su nombramiento pretende reforzar la proyección de Cox en los mercados, en un contexto de creciente relevancia de los inversores en la estrategia de crecimiento del grupo.

De la política a la empresa

Por su parte, Ignacio Uriarte se incorpora a Cox para liderar un área de reciente creación: la dirección de Relaciones Institucionales, Comunicación y Geopolítica, con el objetivo de impulsar la interlocución de la compañía con administraciones públicas, organismos multilaterales y actores clave en los países en los que opera el Grupo. Ubicado en el Gabinete de Presidencia, coordinará la presencia institucional de Cox y acompañará el desarrollo de la comunicación corporativa y de los proyectos estratégicos, en un entorno marcado con una creciente complejidad geopolítica global.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, en Opendir. / INFORMACIÓN

Con una amplia experiencia en el ámbito internacional, Uriarte ha sido director de Planificación Estratégica de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo que lidera el diálogo político entre España, Portugal y los países de América Latina. No obstante, es más conocido por su carrera política, en la que fue presidente de Nuevas Generaciones del PP y diputado en el Congreso por esta misma formación, hasta el año 2015, cuando dimitió.

Hasta su incorporación a Cox, ha compaginado su actividad profesional con la docencia como profesor asociado en los departamentos de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas ICADE y de la Universidad Complutense de Madrid.

"La incorporación al equipo directivo de perfiles con amplia experiencia internacional y reconocida trayectoria profesional en ámbitos financieros e institucionales, responde al momento que vive la compañía, con nuevos retos y oportunidades derivados de nuestro plan de crecimiento internacional. Reforzar nuestro equipo directivo con talento de primer nivel es clave para consolidar nuestro posicionamiento global y ejecutar con éxito nuestro plan estratégico", ha señalado el presidente de la compañía, Enrique Riquelme.