Los polacos se convierten en el principal motor del mercado inmobiliario de lujo en la Costa Blanca

Mientras que los británicos siguen reinando entre los extranjeros que buscan una segunda residencia a precio asequible en la Costa Blanca, los polacos se han convertido en el principal motor de las inmobiliarias especializadas en viviendas de lujo en la zona, por delante de belgas, holandeses o los ciudadanos de los países nórdicos.

Un segmento que no deja de crecer en la provincia, que se ha convertido en uno de los destinos con más potencial de toda España, según el informe que ha realizado la tasadora Tecnitasa sobre este mercado, en el que para participar hay que poner sobre la mesa un mínimo de tres millones de euros.

Durante el año pasado el precio medio de este tipo de propiedades en Alicante se encareció un 13,27 %, algo por encima de la media nacional, que fue del 10,87 %. Aún así, la Costa Blanca se mantiene como el destino más accesible, entre los enclaves que atraen a este tipo de compradores.

En concreto, de acuerdo con los datos de Tecnitasa, el metro cuadrado de este tipo de viviendas en la provincia cotiza a 5.984 euros, muy alejado de los 10.328 que se pagan de media en Baleares, los 8.175 de Málaga o los 8.508 de la Costa Brava, en Girona.

Los principales enclaves de la vivienda de lujo en Alicante. / INFORMACIÓN

Si lo que se mira es el precio total, una vivienda de lujo en la Costa Blanca sale por unos 4,5 millones, también entre las opciones más baratas del mercado. En Málaga son 5,7 millones; en Baleares, 5,6; en Barcelona, 5,3; en Madrid, cinco millones; y en Girona, 4,8 millones.

Precisamente estos valores más bajos son lo que permite que Alicante presente un potencial de crecimiento mayor que el conjunto del mercado del lujo en España, unido a un mayor componente internacional que en otras zonas. Sobre todo, gracias al elevado número de conexiones del aeropuerto.

Nacionalidades

A diferencia de otras zonas de costa donde son los países europeos tradicionales los que mayor peso tienen entre los compradores -alemanes, británicos o franceses-, el mercado del lujo en la Costa Blanca tiene como principal motor a los ciudadanos polacos, con un perfil que valora la formalidad, el rigor y el acompañamiento a la hora de adquirir su propiedad.

En segundo lugar, se posicionan los compradores del Benelux, es decir, holandeses y belgas, que en algunas poblaciones son, de hecho, los más abundantes. Solo en un tercer escalón aparecen británicos y franceses, y bastante más abajo los ciudadanos de los países nórdicos, a lo que castiga el cambio de la divisa por la fortaleza del euro con respecto a sus propias monedas.

En el caso de Alicante, además, el mercado presenta una distribución más diversificada que en otros territorios, con dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la Costa Blanca Norte, con enclaves como Altea, Xàbia, Moraira o Benissa, donde el valor se apoya en factores como las vistas al mar, la orientación y la calidad del entorno; y, por el otro, la Costa Blanca Sur -Guardamar, Orihuela Costa o Torrevieja-, con un umbral de entrada más accesible, un peso mayor del comprador nacional y una narrativa de venta más vinculada al ocio, el deporte y a estancias prolongadas.

Principales mercados. / INFORMACIÓN

Dentro de la provincia, los mercados con mayor volumen de operaciones en el segmento del lujo son los primeros, entre los que hay importantes diferencias. En Altea el valor medio de una vivienda de lujo es de 5,2 millones de euros; en el caso de Xàbia se reduce a 4,9 millones; en Moraira es de 4,5 millones; y en Dénia se pagan 3,5 millones. La vivienda más cara tasada el año pasado por la compañía estaba en Moraira y tenía un precio de 6,7 millones de euros.

Más obra nueva

Otra diferencia significativa es el mayor porcentaje del mercado que corresponde a casas de obra nueva, con un 7,87 % del total, frente al 3,71 % de la media española. Unas nuevas viviendas de lujo que ya se desarrollan con todas las exigencias que demanda actualmente el mercado.

Por lo que respecta a las tendencias, desde Tecnitasa señalan que el mercado residencial de lujo en España evoluciona hacia un modelo de "lujo silencioso", en el que el valor se construye desde el uso real del activo, el bienestar y la coherencia entre producto y estilo de vida.

En Alicante, este concepto se traduce en un lujo profundamente vinculado al entorno, la orientación y la experiencia de uso, donde factores como las vistas al mar, la exposición solar y la posibilidad de disfrutar del exterior durante todo el año son determinantes en la valoración del activo.

El lujo se expresa también a través de viviendas que facilitan la vida cotidiana, con espacios abiertos, conexión interior-exterior y una fuerte presencia de zonas comunes y servicios que amplían la experiencia residencial.

El bienestar se materializa en elementos con una creciente importancia, el de las comodidades orientadas al estilo de vida (spa, coworking, gimnasio o cine) que reducen la dependencia del uso de la playa.