Los trabajadores de Solvia salen a la calle para defender el teletrabajo

Más del 90 % de la plantilla de Solvia en Alicante ha secundado el paro convocado por UGT y CC OO para protestar por la decisión de la empresa de poner fin al sistema de teletrabajo que venía aplicando la compañía, según han informado los sindicatos. Una decisión que, según los convocantes, se ha tomado de forma unilateral y supone un retroceso en las condiciones laborales de la plantilla.

La huelga, convocada de 10 a 16 horas, ha ido acompañada de una concentración en las puertas de las instalaciones tienen en la calle Ebanistería de la capital de la provincia, del que dependen unas 300 personas.

Según exponen los representantes del personal, la empresa contaba desde el año 2022 con un acuerdo que permitía a los empleados teletrabajar al menos el 50 % de su jornada. Un porcentaje que podía ampliarse hasta el 100 % en algunos casos particulares de trabajadores con condiciones especiales.

Trabajadores de Solvia protestan en Alicante para reclamar que se mantenga el teletrabajo / Pilar Cortés

Sin embargo, en septiembre del año pasado la compañía, propiedad del grupo sueco Intrum, decidió denunciar este acuerdo e iniciar nuevas negociaciones, que no llegaron a buen puerto. De esta forma, la dirección acabó comunicando a la plantilla que se anularía la posibilidad de teletrabajar a partir de septiembre de este año. Según afirman desde UGT, la empresa "nunca ha tenido voluntad real de negociar".

Para los empleados, la pérdida del teletrabajo supondría un retroceso considerable en sus condiciones laborales que, en opinión de los sindicatos, afectaría especialmente a las mujeres -el 65 % de la plantilla-, al ser ellas las que aún cargan en la mayoría de los casos con las responsabilidades familiares.

En este caso, además, también denuncian la falta de transporte público para desplazarse hasta la zona, que también carece de otros servicios, como bares. Igualmente, señalan el deterioro que sufren las instalaciones que, según denuncian, "no se corresponde con el retorno obligatorio a la presencialidad que pretende imponer la empresa".

Otro momento de la protesta. / PILAR CORTÉS

Pero, sobre todo, recuerdan que el teletrabajo ayuda a aliviar las fuertes cargas de trabajo y el estrés que muchos de sus empleados soportan, con lo que también contribuye a retener el talento en la compañía.