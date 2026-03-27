Alicante y València, los únicos corredores de alta velocidad que crecieron en pasajeros y precio

Las cifras de pasajeros de la Alta Velocidad en España del último trimestre de 2025 constante que las conexiones con el área mediterránea son las que mantienen el crecimiento ferroviario en esta disciplina. Las líneas que conectan Madrid con Alicante y València fueron las únicas que aumentaron usuarios y precio, segun refleja el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con los dos indicadores en positivo, cabe puntualizar que son precisamente las dos estaciones de la Comunidad Valenciana las que ofrecen un precio medio por trayecto más económico y, en el caso alicantino, el volumen de pasajeros se quedó en 1.026.477 beneficiarios, un exiguo 0,4 % más que el mismo periodo del ejercicio anterior. El precio se situó en 37 euros de media, un 6,6 % más. En cuanto a València, se contabilizaron 1.45.129 pasajeros de octubre a diciembre, un 26 %, el mayor de todos los corredores y el coste del billete se quedó en 34 euros, un 22 % más.

Alta Velocidad en España. / Fuente: CNMC

En positivo, están especialmente el precio del billete entre Madrid y Barcelona que se situó en 85 euros, con un impactante aumento del 51,7 % más respecto a 2024. Esta subida le hizo perder un 13 % de sus pasajeros (3,2 millones). Hay que tener en cuenta que los datos son anteriores al accidente de Adamuz.

Operadores privados

En el reparto de la tarta, la CNMC informa que Renfe, es decir, las conexiones de AVE y AVLO siguen siendo la opción mayoritaria elegida para cubrir ese desplazamiento, con 629.433 viajeros, seguido por Ouigo, con 375.050, y, por último, estaría Iryo, con solo 21.994 pasajeros, aunque sus frecuencias son más reducidas. En el campo económico, la subida replicada a finales del año es de los más estables del mercado y se mueve en la horquilla de los 35-39 euros.

La entrada de los operadores privados se indica como clave, pues la bajada aplicada por Ouigo a los 26,48 euros (-13,8 %) y la de la línea "low cost" del operador público (Renfe-AVLO 29,27 euros, disminución del 12,7 %) dieron un resultado de subida mínima. El resto aumentaron: Iryo dejó un indicador medio de 38,38 euros (13,9 %), mientras Renfe-AVE registró el precio medio más alto (43,07 euros) con un aumento del 2,8 % respecto a 2024.

En el panorama nacional ferroviario, las plazas ofertadas en el cuarto trimestre de 2025 disminuyeron respecto del trimestre anterior (-1,7 %) mientras los viajeros aumentaron un 14,4 %, gracias a la recuperación de los viajeros de Cercanías y de Media Distancia tras el periodo estival. Interanualmente, el número de plazas ofertadas creció un 2,2 %, al tiempo que el de viajeros se mantuvo.

Desagregando la información por tipo de servicio, la Larga Distancia Convencional presentó un descenso interanual del 4,7 % en plazas ofertadas y del 0,4 % en viajeros. La Larga Distancia en Alta Velocidad mostró un crecimiento interanual tanto en viajeros (5,3 %) como en plazas ofertadas (10 %).