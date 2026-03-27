El Consell convoca las elecciones en las cámaras con el caso Baño de fondo

Dos días después de que se levante el secreto de sumario del caso de los bonos comercio que tienen a Carlos Baño como investigado, la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio han oficializado el calendario de elecciones de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana. Las votaciones en las cinco entidades - Alicante, Valencia, Castellón, Alcoy y Orihuela - se realizará el próximo 2 de junio. Eso sí, las votaciones comenzarán unas semana antes, en concreto, del 18 al 29 de mayo gracias a la posibilidad de voto electrónico.

La Resolución de la Dirección General de Comercio se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat y se realizará en paralelo al caso que implica al presidente de la Cámara de Alicante, en su condición de también, presidente de Facpyme como único acusado de presunto fraude de subvenciones y falsedad documental.

Tras el proceso de actualización de los censos, en cinco días se abre el plazo para que se constituyan las juntas electorales. Estos órganos estarán integrados por tres representantes de las personas electoras de las cámaras y dos representantes designadas por la Conselleria que dirige Marian Cano, de quien dependen las cámaras. "Estas personas deberán ser funcionarias y una de ellas ejercerá las funciones de la presidencia". Los diferentes presidentes tendrá que elegir a una persona entre el personal funcionario de la conselleria competente en materia de tutela de las cámaras para que ejerza la secretaria, la cual tendrá voz, pero no derecho a voto.

Entre otras medidas garantistas, el decreto marca que para "coordinar todo el proceso electoral y velar por la transparencia del proceso de la votación por medios electrónicos, se establecerá una junta electoral central con ámbito territorial en toda la Comunitat Valenciana que estará formada por representantes de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo y del Consejo de Cámaras. No obstante, podrán asistir representantes de las cámaras. La conselleria designará a una persona que realice las funciones de secretaría entre su personal funcionario".

Proclamación después de Hogueras

Tras esta fase inicial, será la de la votación presencial. Despúes y conocidos los resultados, se abren otras dos fases. Por un lado, la CEV y las empresas de mayor aportación voluntaria tendrá 15 días naturales para designar a sus vocales. La patronal autonómica tendrá que presentar las diferentes listas a la Conselleria de Comercio. Con los nombres, "se adjuntará una relación de los méritos que fundamentan la propuesta y la aceptación expresa de las personas candidatas".

Con las comprobaciones, es el departamento de Marián Cano quien dispondrá de cinco días hábiles desde la presentación de la propuesta para la designación de estos vocales. El DOGV fija la fecha tope en el día 26 de junio de 2026. A partir de esa fecha, hay otro nuevo plazo de 10 días naturales para que se tome posesión de las vocalías y lo que se denomina como presentación de las credenciales en la condición de miembro del pleno. El boletín oficial fija la sesión constitutiva de cada pleno deberá celebrarse, como máximo, antes del día 5 de agosto.

Foco en Alicante

Las elecciones camerales es un proceso que se abre en toda España, pero, sin duda, uno de los focos estará puesto en Alicante, donde su actual presidente, Carlos Baño ya ha anunciado que prevé presentarse a la reelección. Su decisión se realiza con una investigación penal abierta y con el calificativo de investigado. El actual máximo responsable ha defendido siempre su inocencia y públicamente ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia.

De hecho, tras su detención por agentes de la UDEF, Baño ha recibido el apoyo cerrado y unánime de los empresarios que conforman los órganos de dirección tanto de la entidad cameral como de Facpyme, asociación que es objeto de la investigación. Con el levantamiento del secreto de sumario, se ha podido conocer un presunto fraude de subvenciones por valor superior a los 100.000 euros que se habría operado en el marco de elevar los precios de los trabajos realizados para gestionar los bonos comercios para una veintena de ayuntamientos durante 2022 y 2023.