La factura de los recortes del trasvase en Alicante: 198 millones de pérdidas y 5.700 empleos menos

Los recortes en el trasvase Tajo-Segura por el incremento del caudal ecológico a partir de 2027 causarán pérdidas de 198 millones de euros anuales en la provincia de Alicante y destruirán 5.700 empleos, y las alternativas previstas para compensar esta disminución de recursos hídricos en materia de desalación y reutilización no llegan a tiempo. Esas son dos de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa en la jornada celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) por la Cátedra Agua y Energía de la Universidad de Alicante (UA) y el Grupo Cox. Un foro en el que este conglomerado empresarial ha expuesto modelos de gestión del agua y la energía que está aplicando con éxito a través de comunidades energéticas.

La jornada, conducida por el director de la cátedra, Andrés Molina, ha arrancado con la intervención del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha destacado que el Ayuntamiento está ultimando el nuevo plan general estructural de la ciudad, con la vista puesta en que se pueda alcanzar en el horizonte de 20 años una población de un millón de habitantes, incluyendo el área metropolitana, a lo que hay que sumar un cinturón industrial de 9,5 millones de metros cuadrados. En ese sentido, ha resaltado la necesidad de articular mecanismos que garanticen tanto la energía como el agua, exponiendo como ejemplos la apuesta por la reutilización de todos los recursos hídricos y los parques inundables "para aprovechar hasta la última gota".

Andrés Molina, Fabián Pérez, Joaquín Melgarelo y Lourdes María Pérez durante la jornada. / HECTOR FUENTES

Por su parte, Juan Llopis, director de Cátedras Institucionales de la UA, ha subrayado que en un año la universidad ha pasado de contar con 17 cátedras de este tipo a un total de 50, y ha destacado la relevancia de la impulsada por Cox, sobre la base de que en el plazo de 20 o 25 años se van a duplicar en el planeta las necesidades de energía, mientras que la demanda de agua dulce aumentarán un 50 %. Un reto que, ha subrayado, "va a exigir la toma de decisiones del triángulo formado por empresas, políticos y el mundo de la investigación".

Después le ha correspondido el turno a Ángel Menéndez, catedrático emérito de Derecho Administrativa de la universidad Autónoma de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, quien ha abordado el contexto legal en el que se enmarcan tanto la energía como el agua, recursos considerados en este ámbito como esenciales, y que deben garantizarse a la población. También ha resaltado la necesidad de una planificación coordinada y una gestión corporativa entre Administraciones, teniendo en cuenta que se trata de un Estado conformado por autonomías.

El público asistente a la jornada celebrada en el MARQ. / HECTOR FUENTES

El acto ha proseguido con una mesa redonda, en la que el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UA y diputado en el Congreso, Joaquín Melgarejo, ha advertido de que los recortes que se van a aplicar en el trasvase a partir del próximo año por la implementación de caudales ecológicos que considera políticos y no técnicos, causarán pérdidas anuales de 198 millones de euros a la provincia de Alicante y terminarán con 5.700 puestos de trabajo. Y ha advertido que alternativas como la utilización del agua desalada de la depuradora de Torrevieja van con retraso por las dilaciones en la conducción.

También a directora general de Agua y Desarrollo Rural de la Generalitat, Lourdes María Pérez, se ha referido al retraso que sufren otros proyectos por la falta de impulso del Estado. Este es el caso del vertido cero en la bahía de Alicante, pese a que son iniciativas, ha subrayado, "de interés general y urgentes". Y ha querido remarcar que estas iniciativas "son complementarias, pero en ningún caso sustitutivas de fuentes esenciales", en referencia al trasvase. Así, ha criticado que la compensación a los recortes "se deje siempre en manos de la capacidad de adaptación de los agricultores y las comunidades de regantes".

Ahorro

Por último, Fabián Pérez, director general de Cox Energía Comercializadora España, ha expuesto modelos de gestión de agua y energía que está aplicando la compañía, por medio de comunidades energéticas que, tanto en el abastecimiento de ciudades como de campos de cultivo, sirven para reducir costes a los usuarios. Ese ahorro, ha añadido, permite destinar fondos a la renovación de redes de distribución, evitando con ello las pérdidas de agua de hasta un 50 % que se registran en numerosos municipios.

La jornada, que ha sido clausurada por el vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora, ha contado con la asistencia de representantes municipales, así como de organizaciones agrarias y de regantes.