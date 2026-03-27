Prueba de estrés para el aeropuerto Alicante-Elche: huelga de trabajadores y más de 300 vuelos al día

La huelga indefinida anunciada por las empresas Menzies y Groundforce a partir de este sábado 29 y lunes 30 de marzo, respectivamente, amenaza con frustrar las vacaciones a miles de turistas. Las dos empresas del personal de tierra (handling) gestionan una docena de aeropuertos entre los que se encuentra el de Alicante-Elche. En el caso de la terminal alicantina, la mayoría de las compañías aéreas trabajan con estas compañías. El aeropuerto alicantino tiene previsto operar 4.275 vuelos a lo largo de esta Semana Santa, lo que supone una de las operativas de mayor paso de pasajeros.

Aena ha advertido del posible impacto que pueden tener estos paros que se prolongarán hasta el 6 de abril, si bien el aeropuerto Miguel Hernández puede verse menos afectado en la medida que Ryanair, la que más movimientos opera no se verá afectada por contar con otro "hanling".

CCOO, UGT y USO han retrasado la huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce al lunes 30 de marzo. Esta convocatoria afecta a 12 aeropuertos (Alicante-Elche, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia) "amenaza" con provocar "importantes". Las franjas de paro previstas son de 5 a 7 horas, entre las 11 hasta las 17 horas y entre las 22 horas y medianoche cada día, de manera indefinida.

Mapa donde se reflejan las actuaciones realizadas (en verde) en el aeropuerto alicantino. / Fuente: Aena

Recomendaciones

La experta legal de la organización de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos AirHelp, Rosa García, en declaraciones a Servimedia, en las que hizo un llamamiento a que "no cunda el pánico", convencida de que "lo más habitual serán retrasos, cancelaciones puntuales y algún problema con el equipaje".

La experta recuerda, en el caso de cancelaciones y grandes retrasos, el "principal derecho" que tendrán los pasajeros será "asistencia y atención" por parte de la aerolínea "según la duración del retraso". "Compensación económica, no", abundó, al tiempo que explicó que, al ser las convocantes contratadas externas por las aerolíneas para operar en tierra, "no forman parte de la operativa de la aerolínea y se califica como circunstancia extraordinaria". En todo caso, la asistencia incluye comida y bebida, así como derecho a comunicación a través de llamadas o emails, así como a alojamiento "si el retraso requiere pasar la noche en la ciudad".

Como ejemplo, García detalló que, en el caso de vuelos cortos con retrasos de hasta tres horas, el pasajero afectado tiene derecho a comidas y bebidas y, si necesita hacer noche, también a alojamiento en hotel y transporte desde el aeropuerto y viceversa. En el caso de cancelaciones, puede elegir entre reembolso o vuelo alternativo en otra fecha, que es gratuito, si bien la experta emplazó también a valorar la "opción de reubicarse en otro vuelo".