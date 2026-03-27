Movilidad
Prueba de estrés para el aeropuerto Alicante-Elche: huelga de trabajadores y más de 300 vuelos al día
La convocatoria de paros del personal de tierra de las empresas Groundforce y Menzies comienza este sábado y afectará a la mayoría de las aerolíneas que operan en la terminal alicantina
La huelga indefinida anunciada por las empresas Menzies y Groundforce a partir de este sábado 29 y lunes 30 de marzo, respectivamente, amenaza con frustrar las vacaciones a miles de turistas. Las dos empresas del personal de tierra (handling) gestionan una docena de aeropuertos entre los que se encuentra el de Alicante-Elche. En el caso de la terminal alicantina, la mayoría de las compañías aéreas trabajan con estas compañías. El aeropuerto alicantino tiene previsto operar 4.275 vuelos a lo largo de esta Semana Santa, lo que supone una de las operativas de mayor paso de pasajeros.
Aena ha advertido del posible impacto que pueden tener estos paros que se prolongarán hasta el 6 de abril, si bien el aeropuerto Miguel Hernández puede verse menos afectado en la medida que Ryanair, la que más movimientos opera no se verá afectada por contar con otro "hanling".
CCOO, UGT y USO han retrasado la huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce al lunes 30 de marzo. Esta convocatoria afecta a 12 aeropuertos (Alicante-Elche, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia) "amenaza" con provocar "importantes". Las franjas de paro previstas son de 5 a 7 horas, entre las 11 hasta las 17 horas y entre las 22 horas y medianoche cada día, de manera indefinida.
Recomendaciones
La experta legal de la organización de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos AirHelp, Rosa García, en declaraciones a Servimedia, en las que hizo un llamamiento a que "no cunda el pánico", convencida de que "lo más habitual serán retrasos, cancelaciones puntuales y algún problema con el equipaje".
La experta recuerda, en el caso de cancelaciones y grandes retrasos, el "principal derecho" que tendrán los pasajeros será "asistencia y atención" por parte de la aerolínea "según la duración del retraso". "Compensación económica, no", abundó, al tiempo que explicó que, al ser las convocantes contratadas externas por las aerolíneas para operar en tierra, "no forman parte de la operativa de la aerolínea y se califica como circunstancia extraordinaria". En todo caso, la asistencia incluye comida y bebida, así como derecho a comunicación a través de llamadas o emails, así como a alojamiento "si el retraso requiere pasar la noche en la ciudad".
Como ejemplo, García detalló que, en el caso de vuelos cortos con retrasos de hasta tres horas, el pasajero afectado tiene derecho a comidas y bebidas y, si necesita hacer noche, también a alojamiento en hotel y transporte desde el aeropuerto y viceversa. En el caso de cancelaciones, puede elegir entre reembolso o vuelo alternativo en otra fecha, que es gratuito, si bien la experta emplazó también a valorar la "opción de reubicarse en otro vuelo".
Fin obras nocturnas con la temporada de verano
El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández reabre esta noche la pista de vuelo, tras llevar a cabo un cierre nocturno programado desde el 2 de marzo con el objetivo de ejecutar unas obras de mejora y mantenimiento. La recuperación de la operativa nocturna se lleva a cabo con el inicio de la temporada de verano aeronáutica, tras concluir los trabajos según lo programado. Por un lado, ha finalizado la regeneración del pavimento existente en la calle de rodaje paralela a la pista con el fin de mejorar la capa de rodadura, con una inversión asociada de 1.419.135 euros.
Entre otras actuaciones, se ha procedido al desmontaje y retirada de cableado de balizamiento, el fresado de las capas de rodadura e intermedia, la pavimentación de estas mismas capas, la ejecución de nuevas rozas de balizamiento, la instalación de nuevo cableado y el repintado de la señalización horizontal. Asimismo, se ha ejecutado la obra de mejora del pavimento en la cabecera 10 de la pista que cuenta con una inversión de 482.470,56 euros. Para ello, se ha retirado el paquete de pavimento afectado y se ha repuesto la capa de rodadura y parte de la intermedia. Una vez repuesto el pavimento se ha pintado la señalización horizontal necesaria para que la zona de actuación vuelva a su estado operativo.
Por otra parte, se han llevado a cabo algunos trabajos asociados a la construcción de una nueva calle de rodaje que facilitará la fluidez de las aeronaves por la plataforma. En concreto, durante el cierre nocturno se ha trabajado en la instalación del banco de tubos por el que discurrirá el cableado para el sistema de balizamiento. La nueva calle de rodaje cuenta con una inversión de 13.840.000 euros y continuará su ejecución planificada en distintas fases para minimizar el impacto sobre la operativa.
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