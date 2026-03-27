El Puerto de Alicante cesa a Carlos Eleno como director tras las irregularidades en las obras de Panoramis

El Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha aprobado este viernes el cese de Carlos Eleno como director de la institución, una decisión esta que se produce después de destaparse las irregularidades en las obras registradas en Panoramis. La medida busca abrir una nueva etapa, reforzando, entre otras cuestiones, el control de las actuaciones que se llevan a cabo en el recinto portuario.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha manifestado que el cese, que se ha producido en un ambiente de normalidad y con el propio Carlos Eleno en la reunión, está fundamentado en la búsqueda de "una alineación con los nuevos objetivos del Puerto, en el sentido de otorgar un mayor impulso y dinamismo a la actividad y los proyectos". Y ha dejado claro que "no hay nada personal" en la decisión.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, junto a Carlos Eleno en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Con todo, a nadie se le escapa que el cese se produce en medio de un ambiente de elevada litigiosidad, en el que las irregularidades registradas en el centro de Panoramis, con numerosos excesos constructivos, incluidas las obras sin licencia de la Cámara de Comercio, habrían actuado como detonante. De hecho, la empresa concesionaria, Digital Corner, tiene abierto por parte de la propia Autoridad Portuaria dos expedientes: uno que prevé una sanción de 240.000 euros por los citados excesos de obra, y otro para que lleve a cabo medidas de restitución para que el centro cumpla las condiciones exigidas.

Pero este no es el único asunto que ha generado controversia últimamente en el recinto portuario. Entre otros figura el proyecto fallido de la isla de la bocana del puerto, o la polémica generada con los macrodepósitos. Todas estas cuestiones habían provocado una pérdida de confianza con el presidente de la Autoridad Portuaria.

Lo que se buscaría con la decisión de prescindir de Carlos Eleno es la de potenciar el control y seguimiento de las actuaciones que se llevan a cabo, además de, como ha indicado Luis Rodríguez, lograr una gestión más proactiva.

Cabe destacar que Carlos Eleno fue director general de Puertos en la Generalitat, antes de ser nombrado director del recinto portuario de Alicante en el año 2015, donde había permanecido hasta la actualidad.

En el Consejo de Administración de hoy se ha informado, precisamente, de la situación en la que se encuentran los expedientes abiertos a Digital Corner en relación con Panoramis, en pleno proceso de presentación de alegaciones.

Imagen de la reunión celebrada este viernes. / INFORMACIÓN

De igual forma, y ya entrando en otras materias, se ha trasladado a los asistentes la modificación iniciada en el plan especial del propio puerto, con la finalidad de dar encaje al futuro Palacio de Congresos, una tramitación esta que todavía deberá recibir el visto bueno del Ayuntamiento, la Generalitat y de Puertos del Estado.

Durante la sesión, igualmente, se ha renovado parcialmente el órgano de gobierno con el cese de Joaquín Pérez Vázquez como vocal en representación de las organizaciones empresariales y el nombramiento de César Quintanilla Ripoll como nuevo miembro del consejo, en virtud de un acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana .

A lo largo de la reunión, de igual forma, el consejo ha centrado su actividad en tres grandes ejes estratégicos que marcan la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria: la seguridad integral, la sostenibilidad ambiental y la innovación aplicada a la gestión portuaria.

Incendios

En materia de seguridad, se han abordado distintas actuaciones orientadas a reforzar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo. Entre los acuerdos más relevantes figura la autorización para la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Alicante en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil, que permitirá mejorar la coordinación entre administraciones y optimizar los recursos disponibles en caso de emergencia.

Asimismo, el Consejo ha analizado la revisión de las evaluaciones y planes de protección de determinadas instalaciones portuarias, con el objetivo de actualizar los protocolos existentes y adaptarlos a las nuevas exigencias normativas. A ello se suma la aprobación de la política de seguridad de la información de la Autoridad Portuaria, una herramienta clave en un contexto de creciente digitalización, que permitirá reforzar la protección de los sistemas, los datos y las infraestructuras críticas frente a posibles amenazas

En el ámbito de la sostenibilidad, el Consejo ha dado nuevos pasos en su compromiso con la transición energética y la reducción de la huella ambiental del puerto. En este sentido, se ha planteado la implantación de una tarifa eléctrica para el suministro a vehículos autorizados en el aparcamiento de la Autoridad Portuaria, medida orientada a fomentar el uso de vehículos eléctricos y a avanzar en la descarbonización de la actividad portuaria.

Por lo que respecta al eje de la innovación, el Consejo ha conocido el informe sobre la ordenanza de “Entorno Controlado de Pruebas”, una iniciativa que permitirá habilitar un marco específico para la experimentación de nuevas tecnologías, soluciones logísticas y modelos de gestión en condiciones reales. Este instrumento sitúa al Puerto de Alicante como un espacio abierto a la colaboración con empresas, startups y centros de investigación, favoreciendo el desarrollo de proyectos piloto y la transferencia de conocimiento al sector portuario .

Aparcamiento

Junto a estos ejes prioritarios, el consejo ha abordado otros asuntos como la aprobación de las actas de sesiones anteriores y el informe de Presidencia, así como diversas cuestiones en materia de concesiones y autorizaciones. En este ámbito, destaca la propuesta de otorgamiento de concesión a Interparking Hispania, S.A. para la explotación de un aparcamiento público y el desarrollo de actividades vinculadas a la interacción puerto-ciudad.

Asimismo, se han tratado otras cuestiones de carácter técnico y organizativo, como la extinción de concesiones por renuncia de sus titulares, la autorización de ocupaciones de dominio público y la aprobación de herramientas de seguimiento y control de concesiones, orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la gestión integral del puerto .

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Con el conjunto de medidas adoptadas, explican desde la Autoridad Portuaria, se avanza en su objetivo de consolidar un puerto moderno, competitivo y alineado con los desafíos actuales, reforzando su papel como motor económico y logístico, al tiempo que impulsa su integración sostenible con la ciudad y su entorno.