Estas son las siete empresas alicantinas que se han ganado su entrada en el club de Centenarias

El Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante crece este 2026 cno siete nuevos socios. La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia (AEFA) y la Cámara de Comercio han dado a conocer el reconocimiento que se realizará el próximo 3 de junio en el Teatro Principal de Alicante a Aceitunas Serpis, Antiu Xixona, Antonio Cascales Gómez, Azafranes La Llave, Fundiciones Balaguer, Herboristería Vicente Pascual y Uvas Cabrera. En la séptima edición, Cajamar, el Ayuntamiento alicantino, KPMG, Padima y el Museo Comercial colaboran con la iniciativa.

La propuesta de este año recopila a siete compañías de diferentes tamaños y sectores que han pasado la barrera de los 100 años. Algunas como la alcoyana Aceitunes Serpis celebra este ejercicio el centenario y otras suman hasta seis generaciones o muchos más años como Antiu Xixona constatables, fundada 1863. El secretario de la Cámara, Andrés Sevila, ha realizado una breve descripción de cada sociedad. Así del sector de la alimentación están Serpis, la turronera, la noveldense Azafranes La Llave, fundada en 1911, y Uvas Cabrera de Jávea, con fecha de creación de 1895 y especializada en el moscatel.

La presidenta de Aefa, Maite Antón, durante la presentación de la Gala de las Empresas Centenarias. / ALEX DOMINGUEZ

En el campo industrial, el Club abre sus puertas a Antonio Cascales Gómez, la empresa tiene su sede en Redován y sus inicios están ligados a Callosa del Segura. Fundada en 1925, se dedica al textil. La segunda es Fundiciones Balaguer de Onil, fundada en 1916 y procedente de la metalurgia. Por último, se ha incluído a Herboristería y cerámica Vicente Pascual de Alicante. El comercio tradicional alicantino se fundó en 1893, pero su conocida ubicación en la avenida Alfonso El Sabio frente al Mercado Central se remonta a 104 años.

Único en España

La presidenta de AEFA, Maite Antón, ha destacado que “este es un proyecto extraordinario que nos permite homenajear a empresas con una trayectoria única en nuestra provincia. Llevamos años trabajando en el estudio de las empresas centenarias, analizando cuáles son los factores que les han permitido perdurar en el tiempo, y esta gala, es una forma de reconocer ese legado. Es un día especialmente significativo, porque celebramos el papel de estas compañías que, desde distintos municipios y tamaños, comparten una misma esencia: la continuidad y la capacidad de adaptación”.

“Además, todas son empresas familiares, y no es una casualidad, pues lo que nos define es la visión a largo plazo. Lo más importante son las personas, junto con el cliente, la sociedad y la relación con los colaboradores. Son empresas con un promedio de más de 121 años de existencia manteniendo el empleo y creando actividad y riqueza”, ha finalizado la presidenta de AEFA.

Así ha sido la sexta edición de la Gala Empresas Cenetenarias en Alicante / Áxel Álvarez

Junto a Antón, ha comparecido en rueda de prensa el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el director territorial de Cajamar, Manuel Nieto; el diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor y la jefa de servicio de empleo y fomento del Ayuntamiento de Alicante, Elisa Diaz. Baño ha resaltado que el Club es "pionero en España y único en la Comunidad Valenciana, y cumplimos ya siete años poniendo en valor a las empresas centenarias. Actualmente, son 41 los socios que forman parte de este club, en el que tienen cabida todas aquellas empresas que superan los 100 años y que, sin importar su tamaño o volumen, representan un ejemplo de éxito”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Manuel Nieto ha expresado su voluntad de que el acto del 3 de junio se convierta en una "oportunidad para poner en valor a empresarios y familias y trasmitirlo a la sociedad alicantina”, En este sentido, Pastor ha enmarcado la iniciativa como "ejemplo de cómo la colaboración público-privada funciona y lo hace muy bien cuando tenemos nuestros objetivos claros. Las empresas familiares son la sangre que riega el tejido productivo de nuestra provincia.