APEME impulsa el sector energético y tecnológico en Alicante con Connecta’26

Más de medio millar de profesionales participaron el pasado 27 de marzo en Connecta’26, la cita organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante (APEME) que congrega a profesionales del ámbito eléctrico, las telecomunicaciones y las energías renovables en la provincia de Alicante.

El evento, celebrado en el recinto ferial IFA Alacant de Elche, volvió a posicionarse como un punto de encuentro clave para el sector, donde la innovación, la formación y las oportunidades de colaboración profesional fueron los grandes protagonistas.

La edición de este año contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Antonio Galvañ Díez, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora; Cortés María Martínez de las Heras, directora territorial de Empleo de Alicante de Labora; César Quintanilla Ripoll, presidente de UEPAL y CEV Alicante; Rosa María Aragonés Pomares, directora territorial de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Sara Blanes Bas, jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante; así como representantes de FENIE, UEPAL, FIECOV, AESEC y la distribuidora eléctrica i-DE, junto a directivos de empresas destacadas del sector.

La edición de este año contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Antonio Galvañ Díez. / .

La jornada comenzó con la Asamblea General de APEME, en la que su presidente Andrés Sabater Moya y su Comité Ejecutivo, expusieron el balance del último año y analizaron los principales retos y futuras líneas estratégicas para la asociación.

Durante el día, el ágora de IFA acogió una amplia zona expositiva en la que más de 35 empresas colaboradoras presentaron sus últimas soluciones tecnológicas y servicios, dirigidos a profesionales del sector energético y de las telecomunicaciones.

Uno de los elementos más valorados fue la participación de centros de Formación Profesional de localidades como Alicante, Alcoi, Orihuela y Denia, cuyos estudiantes mostraron proyectos destacados desarrollados en sus ciclos formativos.

Más de 35 empresas colaboradoras presentaron sus últimas soluciones tecnológicas y servicios / .

Tras la pausa para el almuerzo, que reunió a más de 400 asistentes, el programa continuó con el sorteo de premios entre las empresas asociadas. La jornada concluyó con un animado encuentro afterwork.

En su sexta edición, Connecta reafirma su papel como una cita imprescindible en el calendario del sector, consolidándose como un espacio estratégico para generar sinergias y poner en valor la relevancia del tejido energético y tecnológico en la provincia de Alicante.