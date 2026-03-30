El Banco de España gana 234,2 millones en 2025 y vuelve a cifras positivas tras tres años

El Banco de España cerró 2025 con un beneficio neto de 234,2 millones de euros, lo que supone su primer resultado positivo en tres años, según las cuentas anuales publicadas este lunes. Para lograrlo, el organismo tuvo que recurrir de nuevo a provisiones por importe de 541,3 millones.

La autoridad monetaria española vuelve así a cerrar un ejercicio con ganancias después de que en 2023 y 2024 saldara sus cuentas con beneficio cero. En esos dos años, el impacto negativo de la subida de los tipos de interés quedó compensado gracias a la liberación de 14.160 millones de euros en provisiones.

En 2025, la Comisión Ejecutiva del Banco de España decidió aplicar 541,3 millones de euros en provisiones para absorber pérdidas derivadas de los riesgos cubiertos, con el fin de compensar minusvalías latentes ligadas al tipo de cambio y a los tipos de interés.

La mayor parte de ese importe, 527,25 millones, correspondió a minusvalías por tipo de cambio: 298,16 millones en dólares canadienses, 210,06 millones en Derechos Especiales de Giro y 18,50 millones en renminbis chinos. Por su parte, las minusvalías latentes en la cartera de renta fija se situaron en 14 millones, muy por debajo de los 435,23 millones contabilizados en 2024. No se registraron pérdidas latentes en fondos de inversión.

El Banco de España explicó que, desde mediados del pasado ejercicio, la reducción del coste de los pasivos como consecuencia de las sucesivas bajadas del tipo de interés de la facilidad de depósito entre junio de 2024 y junio de 2025 permitió recuperar márgenes positivos. Esa evolución hizo posible que la institución volviera a registrar beneficios.

La situación contrasta con la del Banco Central Europeo (BCE). Hace un mes, la institución con sede en Fráncfort comunicó unas pérdidas de 1.254 millones de euros en 2025, su tercer ejercicio consecutivo en negativo, aunque logró recortarlas un 84,2% respecto a 2024.

Como establece la ley, la totalidad del beneficio del Banco de España se transferirá al Tesoro. Ante la incertidumbre sobre el resultado final del ejercicio, la institución no realizó entregas a cuenta al cierre del año. El pasado 2 de marzo abonó el 90% del beneficio, 210,77 millones de euros, por lo que queda pendiente la transferencia de 23,42 millones.

Los ingresos netos por intereses siguieron siendo negativos en 2025, con un saldo de -426,7 millones de euros, aunque la cifra mejora un 95,5% frente a 2024, cuando el impacto negativo ascendió a 9.428,5 millones. Los ingresos brutos por intereses descendieron un 22%, hasta 14.348,5 millones, mientras que los gastos por intereses se redujeron un 46,9%, hasta 14.775,2 millones.

Solo las operaciones de política monetaria arrojaron un resultado neto negativo de 2.071 millones de euros, un 75,3% menos que los 8.389 millones de pérdidas registrados el año anterior. En este ámbito, los intereses de la cartera de política monetaria alcanzaron los 6.085,3 millones, un 3,2% menos que en 2024.

A la mejora del resultado contribuyeron también los ingresos extraordinarios procedentes de la redistribución de ingresos monetarios, que ascendieron a 1.054,9 millones de euros, aunque esta cifra fue un 64,4% inferior a la del ejercicio anterior.

Entre enero y diciembre, el Banco de España contabilizó 708,42 millones de euros en gastos operativos, un 5,9% más. De ese total, los gastos de personal sumaron 378,1 millones, con un aumento del 6,8%, y los gastos en bienes y servicios alcanzaron los 242,68 millones, un 9% más. En cambio, el coste de producción de billetes descendió un 10,6%, hasta 61,1 millones.

Al cierre de 2025, prácticamente la totalidad de las provisiones del Banco de España, que ascendían a 18.879 millones de euros, estaban destinadas a cubrir riesgos financieros, con 18.749 millones. El resto, 130,4 millones, correspondía a otras provisiones.

Las reservas de oro del organismo se situaban al final del ejercicio en 33.219,17 millones de euros, equivalentes a 9,054 millones de onzas troy de oro fino, valoradas a un precio de mercado de 3.669,11 euros por onza. Aunque el volumen de oro no varió durante el año, su valoración aumentó en 10.484,58 millones respecto a 2024 por el encarecimiento del metal, ya que al cierre de ese ejercicio la onza cotizaba a 2.511,07 euros. Ese incremento quedó reflejado en las cuentas de revalorización del pasivo. El precio de coste de las reservas de oro era de 850,43 millones.

Salarios de Escrivá y Núñez

Las cuentas anuales también incluyen las retribuciones del gobernador, José Luis Escrivá, y de la subgobernadora, Soledad Núñez, aunque no son plenamente comparables con las de 2024, ya que ambos asumieron sus cargos a mitad de ese año.

En 2025, Escrivá percibió un sueldo bruto de 212.796,68 euros y complementos personales por 24.925,02 euros. Núñez, por su parte, recibió un salario bruto de 201.216,88 euros y complementos por 36.693,52 euros.

Los miembros no natos del Consejo de Gobierno perciben una asignación anual bruta de 63.035,79 euros, cantidad que se eleva a 79.107,49 euros en el caso de quienes forman parte de la Comisión Ejecutiva. Además, los integrantes de los órganos de gobierno cobran dietas por asistencia, fijadas en 1.249,62 euros por cada sesión del Consejo de Gobierno y en 599,33 euros por cada reunión de la Comisión Ejecutiva.

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A 31 de diciembre de 2025, la plantilla total del Banco de España ascendía a 3.661 empleados, 74 más que un año antes. En esa fecha, las mujeres representaban el 50% del total de la plantilla.