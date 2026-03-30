CaixaBank y Terciario Avanzado de Alicante firman un convenio para el fortalecimiento de las relaciones empresariales

CaixaBank y la Asociación Terciario Avanzado de Alicante, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de intensificar su apoyo a los agentes económicos y sociales de Alicante y su provincia.

El director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en Alicante y Región de Murcia, Juan Jesús Lozano, y el presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres, han suscrito este acuerdo, en el que CaixaBank trabajará junto con Terciario Avanzado en la creación de espacios de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las relaciones empresariales, como jornadas divulgativas, entre otros actos.

El presidente de la Asociación ha afirmado que “Terciario Avanzado es la asociación empresarial que aglutina a las empresas de consultoría y servicios estratégicos de la provincia de Alicante, y como tal nuestro objetivo es abrir vías de colaboración con todas las entidades que contribuyen al crecimiento y la competitividad de nuestros sectores productivos”.

Por su parte, el director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en Alicante y Región de Murcia ha destacado que “en CaixaBank, estamos comprometidos con el desarrollo económico y social apoyando al crecimiento de las empresas que son el pilar fundamental y el motor que impulsa nuestra economía”. “Somos y queremos seguir siendo la entidad de referencia en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana”, ha subrayado.

Esta firma, remarcan ambos, constituye una clara apuesta de CaixaBank por el tejido empresarial y comercial de Alicante y su provincia.

Referencia

CaixaBank, explican desde la entidad, es la compañía bancaria de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

El director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en Alicante y Región de Murcia, Juan Jesús Lozano, y el presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres, han suscrito este acuerdo / INFORMACION

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.

Asesoramiento Empresarial

La Asociación del Terciario Avanzado de la Provincia de Alicante, por su parte, es la principal asociación empresarial multisectorial de la provincia, que aglutina y defiende los intereses de las empresas de consultoría y servicios estratégicos. Las empresas de este sector se caracterizan por transferir conocimientos especializados de alto valor añadido.

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Están, señalan, a la vanguardia del progreso, en primera línea del cambio, representando a un sector que está conectado con el desarrollo de la economía y su capacidad de innovación.