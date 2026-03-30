Hosbec pide al Consell un modelo de movilidad en el que coexistan taxis y VTC

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) hace un llamamiento al Consell y a los agentes sociales para consolidar un ecosistema de movilidad multimodal, donde el taxi y las VTC compartan el espacio público bajo un marco de convivencia profesional y pacífica.

Para el presidente de Hosbec, Fede Fuster, la movilidad es el "primer y último recuerdo" de un turista. En destinos como la provincia de Alicante, añade, que tiene un déficit de infraestructuras ferroviarias desde y hacia su aeropuerto, el despegue internacional de Castellón, o la multiplicación de eventos y oferta complementaria en Valencia, "es fundamental contar con una movilidad terrestre moderna, ágil, innovadora y accesible".

Parada de taxis en los exteriores del aeropuerto Alicante-Elche en una imagen de archivo. / MATIAS SEGARRA

Para ello, desde esta patronal turística apuestan por un modelo basado en tres pilares fundamentales. El primero, indican, es el cliente como centro del sistema. En este sentido, indican que el ciudadano y el turista actual no entienden de conflictos gremiales, sino de soluciones, y que la coexistencia de ambos servicios garantiza que, en momentos de alta demanda (temporada alta, grandes eventos o congresos), las ciudades y destinos no se bloqueen y el visitante siempre tenga una opción rápida y eficiente para desplazarse.

El segundo es la digitalización y modernización. Así, Hosbec insta a aprovechar la tecnología para que ambos sectores compitan en calidad. La convivencia, subrayan, debe servir como catalizador para que el sector del taxi siga avanzando en su digitalización y para que las VTC cumplan con su cometido, ofreciendo una oferta diversificada que cubra todas las necesidades de su público objetivo. Según la patronal hotelera, así ocurre en la mayor parte de ciudades y destinos turísticos del mundo sin que suponga ningún problema. Además, cuando el horizonte ahora mismo está ya puesto en los vehículos autónomos para el transporte de personas, ven como en la Comunidad Valenciana "perdemos de nuevo el tren en debates y confrontaciones estériles entre colectivos que están obligados a entenderse".

El presidente de Hosbec, Fede Fuster. / Toni Losas

Y el tercero, pero en el mismo nivel de importancia, destacan es un marco legal de certidumbre. Para Hosbec, es imperativo huir de la confrontación judicial y política. Por ello, solicita al Consell una regulación clara que evite la competencia desleal, pero permita la competencia del mejor servicio y que garantice la suficiencia de flota en puntos y momentos clave (aeropuertos, estaciones de tren, zonas hoteleras, centros urbanos, recintos de eventos, etc.).

Bandos

Como ha expresado el presidente de Hosbec, "no se trata de elegir un bando, sino de elegir la calidad del servicio y el futuro. Un destino turístico líder no puede permitirse conflictos en sus calles. El taxi y la VTC son piezas complementarias de un mismo engranaje que debe funcionar con precisión y sin roces”.

Desde Hosbec, concluyen, seguirán trabajando con las instituciones para que la Comunidad Valenciana sea referente en movilidad inteligente. “Una ciudad que se mueve bien es una ciudad que acoge mejor y eso forma parte de nuestra cultura de hospitalidad” ha indicado Fuster.