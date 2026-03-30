La huelga de trabajadores de tierra no tiene apenas incidencia en el aeropuerto Alicante-Elche

Normalidad. Esa es la situación que impera en el aeropuerto Alicante-Elche, según Aena, en medio de la huelga indefinida que lleva a cabo el personal de tierra de las empresas Menzies y Groundforce. El hecho de que en esta terminal la mayor parte de los vuelos estén operados por Ryanair, que cuenta con una empresa propia para estas labores, está propiciando que el paro apenas esté teniendo incidencia. Todo ello en una Semana Santa en la que la termial tiene programados 234 vuelos más que el año pasado.

Menzies y Groundforce gestionan una docena de aeropuertos, entre los que se encuentra el de Alicante-Elche, además de Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.

Pasajeros esperando su turno para realizar el check in. / Alex Domínguez

La convocatoria del paro indefinido, entre las 5 y las 7 horas, las 11 y las 17 horas y las 22 y las 24 horas, había suscitado una lógica preocupación, ante la perspectiva de que pudiese ocasionar retrasos. Sin embargo, desde Aena han asegurado que la normalidad está siendo la nota predominante en la terminal alicantina, debido, por un lado, a que Ryanair tiene su propia empresa de trabajadores de tierra, y también a los servicios mínimos que trabajan para el resto de compañías.

Actividad

Eso sí, el aeropuerto está registrando una fuerte actividad, teniendo en cuenta que para esta Semana Santa, dentro del crecimiento sostenido que registra la terminal, se han programado 4.275 vuelos frente a los 4.041 del mismo periodo festivo del año pasado. Este lunes, sin ir más lejos, hay previstos 375, lo que supone cuatro más que el ejercicio anterior.

Con todo ello, el movimiento de pasajeros está siendo notable, con algunas colas en los momentos de mayor concentración de vuelos, sobre todo para realizar el check-in.