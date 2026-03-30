La Semana Santa dejará un negocio turístico de 320 millones de euros en la provincia de Alicante

Los turistas ya están llegando en masa a la provincia de Alicante. La evidencia es la fuerte actividad que registran los hoteles, con Benidorm, el buque insignia del sector, ejerciendo de líder con un 80 % de ocupación, mientras que en el resto de la Costa Blanca la media se sitúa en el 75 %. Porcentajes que, en el caso de los alojamientos turísticos y los campings, son incluso superiores, con ocupaciones del 89 % y el 85 % respectivamente. Y eso, más allá de la animación que habrá estos días, principalmente, en los municipios de la costa, va a tener un impacto económico muy positivo, dado que se va a generar un volumen de negocio que rondará los 320 millones de euros. Las bajas temperaturas registradas desde el sábado, eso sí, están dejando las playas semivacías. Algo que contrasta de lleno con la situación que viven las terrazas de bares y restaurantes, donde apenas cabe un alfiler.

Turistas transitando por Alicante junto a terrazas de bares totalmente llenas. / ALEX DOMINGUEZ

Satisfacción. Esa es la palabra que mejor define el sentimiento del sector turístico en la provincia de Alicante de cara a esta Semana Santa, con cifras de ocupación que, a pesar del convulso momento que se registra como consecuencia del conflicto bélico de Irán y el encarecimiento de los combustibles, se están moviendo en porcentajes muy similares a los del año pasado.

Así lo señala Mayte García, directora ejecutiva de la patronal hotelera Hosbec, quien enfatiza que "los números ya confirmados para el conjunto de la semana son muy positivos, y todo parece indicar que todavía mejorarán con las reservas de última hora a partir del jueves, dado que se trata de clientes que se fijan mucho en las predicciones del tiempo, y éstas apuntan a una subida paulatina de las temperaturas y a un tiempo estable y soleado".

Las bajas temperaturas han propiciado que las playas, como esta de Alicante, estén semivacías. / ALEX DOMINGUEZ

De hecho, las bajas temperaturas registradas desde el sábado han estado condicionando la actividad de los turistas, con playas semivacías aunque, eso sí, con bares y restaurantes hasta los topes, hasta el punto que resulta complicado encontrar plazas libres.

De momento, y a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días, la ocupación hotelera en la Costa Blanca para el conjunto de la semana se sitúa en el 75 %, el 80 % en el caso de Benidorm, que a finales de semana podría acercarse al 90 %. Alicante, por su parte, está en el 69 % y subiendo, mientras que en municipios de la Vega Baja, como Torrevieja u Orihuela Costa, también se llegará con creces al 75 %, o incluso más.

Turistas con sus maletas haciendo compras en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, fuentes de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Aptur), sitúan la ocupación de este tipo de establecimientos para esta semana en la provincia de Alicante en el 89 %, mientras que desde la operadora de campings HolaCamp apuntan a un 85 %.

Con todo ello, se calcula que la provincia acumulará durante esta Semana Santa alrededor de dos millones y medio de pernoctaciones, lo que tomando como referencia los últimos datos de gasto medio por turista, eleva el impacto económico en la provincia hasta los 320 millones de euros.

Infraestructuras

En lo que respecta a la situación que presentan las playas tras los distintos temporales que las han azotado en los últimos meses, las diferentes fuentes consultadas señalan que se encuentran en buen estado después del esfuerzo llevado a cabo para reponer arenas y subsanar desperfectos. "Los litorales están preparados para acoger a los visitantes, más allá de que quede algún detalle que corregir", señala Mayte García, de Hosbec.