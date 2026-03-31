AEFA propone una ley autonómica que facilite la continuidad de la empresa familiar

La junta directiva de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha llevado los deberes hasta la mesa de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano. Desde el empresariado han propuesto la redacción de una nueva ley específica que ayude a la continuidad de las empresas familiares en la Comunidad Valenciana. El encuentro ha servido para trasladar otras reivindicaciones del tejido empresarial que lleva tiempo con esta demanda.

Desde AEFA han expuesto que este paso ya se ha dado en otras autonomías como Murcia, Madrid y Aragón, con el objetivo de facilitar el relevo generacional y dotar a las empresas de instrumentos que aseguren su pervivencia en el tiempo. La presidenta de asociación, Maite Antón, ha subrayado la importancia de avanzar en este ámbito y ha señalado que existe una “necesidad de que desde la Comunitat Valenciana se creen normas" en este sentido.

Para facilitar la resolución de la medida, la asociación alicantina ha apostado por la creación de una comisión de trabajo que desarrolle esta propuesta normativa en la que se puedan habilitar medidas para apoyar el relevo generacional, teniendo en cuenta los diferentes grados de consanguinidad en las pymes de la Comunidad. Entre el argumentario, AEFA ha recordado que, en la provincia de Alicante, la empresa familiar representa el 94% del tejido productivo, generando empleo estable y contribuyendo de forma decisiva al desarrollo.

Maite Antón, en una reciente rueda de prensa. / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, la consellera Marián Cano ha destacado que "desde el Consell consideramos clave una interlocución directa con asociaciones como AEFA, y mantendremos esta línea de escucha activa para tomar el pulso a un sector tan importante para la economía alicantina", ha agregado.

Además, AEFA ha trasladado a la consellera otras necesidades del tejido empresarial familiar, poniendo especial énfasis en la necesidad de revisar el marco fiscal que afecta a los procesos de sucesión. La asociación ha advertido de que la carga impositiva se ha convertido en un lastre para muchas empresas familiares, generando tensiones de liquidez que dificultan la planificación y, en algunos casos, comprometen la incorporación de las nuevas generaciones a la propiedad.

En este sentido, AEFA ha defendido la eliminación de aquellas cargas que actúan como barrera al crecimiento y a la continuidad empresarial, así como la adopción de medidas que incentiven la permanencia de estas compañías, especialmente en entornos rurales. Asimismo, ha subrayado la importancia de impulsar reformas legislativas, fiscales y administrativas que favorezcan el crecimiento, la competitividad y la consolidación de las empresas familiares, facilitando que un mayor número de ellas pueda superar con éxito el relevo generacional, clave para el desarrollo económico y la creación de empleo.