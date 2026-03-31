AlicanTEC y Torre Juana OST impulsan el desarrollo de tecnologías duales para uso civil y militar
Ambas organizaciones se unen para celebrar el primer encuentro de entidades tecnológicas y de defensa de la provincia
AlicanTEC y Torre Juana OST IA Hub y se han unido para celebrar el primer encuentro de entidades de defensa y tecnologías duales de la provincia de Alicante con el fin de presentar el Hub de Defensa CV y crear sinergias entre las empresas alicantinas dedicadas a este ámbito. El objetivo que se persigue es impulsar la colaboración para el desarrollo de tecnologías duales que puedan utilizarse tanto en el ámbito civil como en el militar.
Durante el encuentro celebrado recientemente, Jackie Sánchez-Molero, directora de AVIA, entidad que tiene una estrategia desde hace más de 18 meses de adaptación al sector de la Defensa, e impulsora del Hub de Defensa CV, expuso la creación del Hub de Defensa CV (https://hubdefensacv.es/), que integra a doce entidades de diferentes sectores y más de 3.300 empresas, y al que se unió AlicanTEC recientemente.
Asimismo, anunció el próximo encuentro en Alicante el 20 de mayo de las empresas pertenecientes al Hub de Defensa CV, con el objetivo de estudiar alianzas comunes en beneficio de todo el territorio.
Andrés Pedreño, fundador de Torre Juana IA Hub y Antonio Sánchez, presidente de AlicanTEC, expusieron la oportunidad para este territorio de colaboración en el desarrollo de las tecnologías duales, que son aquellas innovaciones que pueden utilizarse tanto en el ámbito civil como en el militar. La propuesta de la Comisión Europea es de movilizar 800.000 millones de euros para su autonomía tecnológica en estos ámbitos tecnológicos y otros estratégicos.
Participantes
Las entidades participantes en la jornada organizada por AlicanTEC y Torre Juana OST IA Hub han sido AVIA, Abionica Solutions, PLD Space, Emxys, Innova Industrial Design, INTK Business Security, Aleex.ai, Lynx View, Cloud Levante, Embention, Golden Owl, VIGILANT–Control Presencia y Horario, Alicante Futura, CF OASI, 1MillionBot y Anysolution, que han explicado su actividad, han puesto en común sus experiencias y han podido compartir un momento de networking.
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