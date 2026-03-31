Pilar Bernabé, sobre la reelección de Baño: "Decisiones no muy acertadas se verán contestadas por personas razonables"

La decisión del presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, de presentarse a la reelección de la entidad a pesar de estar imputado en el caso de los bono comercio ha tenido respuesta este martes por parte de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pilar Bernabé no ha querido entrar en el transfondo de la investigación por se una causa que ahora está abierta, pero sí ha mostrado su confianza en que el empresariado alicantino sepa contestar a esta circunstancia.

La investigación "sigue en curso y creo que cualquier valoración que pueda hacer dentro de un procedimiento judicial es complicada. Desde luego, en quien tengo toda la confianza es en los empresarios y en las empresarias alicantinas. En cualquier caso decisiones personales, a lo mejor no muy acertadas, rápidamente se verán contestadas por las personas razonables". Las declaraciones de la delegada se han realizado durante la atención a los medios que han realizado de manera conjunta la responsable del Gobierno junto al presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, y en presencia del nuevo subdelegado de Alicante, Manuel Pineda.

Carlos Baño, en una reciente presentación en la Cámara de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

De esta manera, la dirigente socialista ha preferido dejar en manos de los propios empresarios la calificación sobre la decisión del titular cameral, quien el pasado viernes 27 de marzo confirmó que presentaría sus empresas para formar parte del Pleno. No obstante, Baño ha dado por bueno el anuncio de su vicepreidente Jesús Navarro para que se presente de nuevo y siga llevando las riendas de la Cámara alicantina.

Hasta la fecha, la detención del máximo dirigente de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) se ha traducido que tenga la condición de único investigado en el caso abierto por la Fiscalía Anticrrupción y que ahora lleva adelante el Juzgado número 4 de Alicante. Con el reciente levantamiento del secreto de sumario, las primeras pesquisas han revelado que una veintena de ayuntamientos de la provincia habrían pagado por la gestión de los bono comercio de los años 2022 y 2023, al menos, el doble de lo que en realidad costó un servicio que encima no realizaba Nexo Retail Alicante, empresa creada por la asociación para este programa, sino otra a la que se le subcontrataban los trabajos.

En este sentido, la defensa de Baño espera poder analizarla y realizar una posterior declaración voluntaria. El presidente de Facpyme ha reiterado desde el principio su inocencia y su voluntad de colaborar con la Justicia.