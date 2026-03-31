CEV Alicante arranca al Gobierno controles semestrales sobre la inversión en la provincia

La primera reunión entre la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, se ha saldado con resultado positivo o, al menos, ambas partes así lo han certificado tras un encuentro que se ha prolongado durante más de dos horas en la sede de la patronal alicantina. El principal resultado es el compromiso para que esta "reunión de trabajo" se repita cada seis meses y, en la misma, el ejecutivo central rinda cuentas de las inversiones que se realizan en los municipios alicantinos, especialmente en materia de infraestructuras.

Quintanilla ha expuesto dos demandas históricas: revertir la situación de infrafinanciación que sufre Alicante y dar un impulso a carencias más que necesarias. Su petición la han recibido tanto Bernabé como el nuevo subdelegado alicantino, Manuel Pineda, de manos de la Junta Directiva de la organización empresarial. La base de trabajo ha sido el informe elaborado por Ineca sobre la “Inversión del Estado en la provincia de Alicante. Análisis comparativo 2016-2025”; sin embargo, ninguna de los dos partes se ha aventurado a avanzar fechas sobre actuaciones concretas como el caso de la variante de Torrellano.

La delegada del Gobierno aitende a los medios ante la presencia del subdelegado y el presidente de CEV Alicante. / PILAR CORTES

Como telón de fondo, patronal y administración también han abordado el modelo de financiación. Mientras Quintanilla ha subrayado que "como empresarios estamos muy de acuerdo en que necesitamos cambiar la realidad de financiación autonómica" y ha pedido avances; la delegada del Gobierno ha pedido el respaldo social y empresarial a la propuesta que hay sobre la mesa. "Apelo a toda la sociedad y, por supuesto, también al empresariado, que siempre hemos estado juntos en las reivindicaciones de las causas justas para este territorio". Para reclamar directamente "a quien tiene la potestad hoy de decir sí o no, que es el señor Pérez Llorca, a que diga sí a los 3.700 millones de euros y que no condene a la Comunidad Valenciana a no poder actualizar el sistema de financiación simplemente porque el señor Feijóo le ha dicho que no".

Avances sobre el papel

"Llegamos al mismo diagnóstico: arrastramos una infrafinanciación estructural en inversiones", ha subrayado Quintanilla; "pero eso no significa que no se pueda dar la vuelta" a la situación. En este sentido, el presidente de CEV Alicante ha recordado que la infrainversión estructural del Estado que sufre la provincia en la última década describe una situación inversora de 551 euros por habitante frente a una media nacional de 1.199 euros. “Representamos cerca del 37 % de la población de la Comunitat Valenciana, y, sin embargo solo recibimos en torno al 18% de la inversión estatal en la Comunitat”, ha lamentado.

El empresario ha entregado a Bernabé el documento elaborado por Ineca, que ha estado representada por su presidente Alfredo Millá. Al término del encuentro, el dirigente del instituto ha valorado también como "muy positiva la reunión, muy de detalle y con voluntad de escuchar los desequilibrios presupuestarios que afectan a la provincia. Esperamos poder tener pronto reuniones con ministros y secretarios de estado para que escuchen propuestas que hemos presentado en Alicante".

Mariano Torres, César Quintanilla, Pilar Bernabé y Manuel Pineda, en CEV Alicante. / PILAR CORTES

El recordatorio ha tenido una respuesta por parte de la delegada del Ejecutivo central. "El Gobierno de España tiene comprometidos con la provincia de Alicante 5.000 millones de euros. Algunos de ellos ya en obras que están puestas en servicio, especialmente en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias", ha explicado. Bernabé ha querido situar esta apuesta como una garantía inversora para los municipios alicantinos en los próximos años. En la relación, ha enumerado la ampliación del aeropuerto -más de 1.100 millones - e infraestructuras hídricas o la conexión con alta velocidad en el año 2027 entre las provincias de la Comunidad.

Preguntada por el avance en las obras de la variante de Torrellano, ha indicado que "en este momento, hemos conseguido que se califique como obra estratégica de la red europea del transporte y, por lo tanto, hemos conseguido que ahora puedan ir de forma simultánea la declaración de impacto ambiental, que se está llevando a cabo, con la redacción de los proyectos para que podamos avanzar en los plazos y hacer las obras de forma simultánea". Esta circunstancia es la que le ha dado pie a indicar que pronto "podremos ir delimitando más los plazos".