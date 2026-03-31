La empresa alicantina que está cambiando la forma de contratar luz y móvil
En un mercado donde las grandes compañías compiten constantemente por precio, Grupo Arista ha decidido seguir un camino diferente: ofrecer tranquilidad, cercanía y control total al cliente
Nacida en Alicante, esta empresa integra dos áreas clave en el día a día de cualquier hogar o negocio:
- Arista Móvil, que opera con cobertura del grupo MásOrange, garantizando una conexión sólida y fiable.
- Arista Energía, comercializadora de energía que ofrece soluciones claras, sin complicaciones y adaptadas a cada cliente.
Pero lo que realmente diferencia a Grupo Arista no es solo lo que ofrece, sino cómo lo ofrece.
“No queremos ser la compañía más barata, queremos ser en la que más confíes. Porque al final, lo importante no es pagar menos un mes, sino estar tranquilo todos los meses”
Un servicio pensado para hacerte la vida más fácil
Uno de los grandes problemas actuales es la complejidad: múltiples facturas, diferentes compañías, atención impersonal y condiciones difíciles de entender.
Grupo Arista rompe con ese modelo ofreciendo algo sencillo pero muy potente: todo en un solo lugar.
- Un único interlocutor
- Gestión centralizada
- Asesoramiento personalizado
- Sin llamadas interminables ni respuestas automáticas
“Lo que vendemos no es solo luz o telefonía. Vendemos tranquilidad. Que el cliente sepa que, pase lo que pase, tiene a alguien que le responde”
Cercanía real, no marketing
Lejos de estructuras impersonales, Grupo Arista apuesta por un trato humano y directo. Una empresa construida desde cero en Alicante, con esfuerzo, humildad y una clara vocación de hacer las cosas bien.
“Hemos crecido desde aquí, desde Alicante, y eso se nota. Tratamos a cada cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros”
Este enfoque ha hecho que cada vez más clientes en la provincia apuesten por un modelo diferente: menos complicaciones, más claridad y una atención real.
Crecer mejor, no más rápido
En lugar de buscar volumen a cualquier precio, Grupo Arista tiene una filosofía clara: calidad antes que cantidad.
“Estamos demostrando que se puede crecer haciendo las cosas bien, sin engaños y poniendo al cliente en el centro”
Una forma de trabajar que está marcando la diferencia en un sector donde la confianza se ha convertido en el verdadero valor.
¿Quieres simplificarlo todo?
Si buscas una alternativa clara, cercana y sin complicaciones para tu móvil y tu energía, Grupo Arista te lo pone fácil.
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Grupo Arista: menos complicaciones, más tranquilidad.
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