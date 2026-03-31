La empresa alicantina que está cambiando la forma de contratar luz y móvil

Nacida en Alicante, esta empresa integra dos áreas clave en el día a día de cualquier hogar o negocio:

Arista Móvil, que opera con cobertura del grupo MásOrange , garantizando una conexión sólida y fiable.

, garantizando una Arista Energía, comercializadora de energía que ofrece soluciones claras, sin complicaciones y adaptadas a cada cliente.

Pero lo que realmente diferencia a Grupo Arista no es solo lo que ofrece, sino cómo lo ofrece.

“No queremos ser la compañía más barata, queremos ser en la que más confíes. Porque al final, lo importante no es pagar menos un mes, sino estar tranquilo todos los meses” Francisco Ayuso — Fundador del Grupo Arista.

Arista Móvil, que opera con cobertura del grupo MásOrange, lo que le permite ofrecer una red sólida y fiable. / INFORMACIÓN

Un servicio pensado para hacerte la vida más fácil

Uno de los grandes problemas actuales es la complejidad: múltiples facturas, diferentes compañías, atención impersonal y condiciones difíciles de entender.

Grupo Arista rompe con ese modelo ofreciendo algo sencillo pero muy potente: todo en un solo lugar.

Un único interlocutor

Gestión centralizada

Asesoramiento personalizado

Sin llamadas interminables ni respuestas automáticas

“Lo que vendemos no es solo luz o telefonía. Vendemos tranquilidad. Que el cliente sepa que, pase lo que pase, tiene a alguien que le responde” Francisco Ayuso — Fundador del Grupo Arista

Grupo Arista tiene una filosofía clara: calidad antes que cantidad. / INFORMACIÓN

Cercanía real, no marketing

Lejos de estructuras impersonales, Grupo Arista apuesta por un trato humano y directo. Una empresa construida desde cero en Alicante, con esfuerzo, humildad y una clara vocación de hacer las cosas bien.

“Hemos crecido desde aquí, desde Alicante, y eso se nota. Tratamos a cada cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros” Francisco Ayuso — Fundador del Grupo Arista

Este enfoque ha hecho que cada vez más clientes en la provincia apuesten por un modelo diferente: menos complicaciones, más claridad y una atención real.

Crecer mejor, no más rápido

En lugar de buscar volumen a cualquier precio, Grupo Arista tiene una filosofía clara: calidad antes que cantidad.

“Estamos demostrando que se puede crecer haciendo las cosas bien, sin engaños y poniendo al cliente en el centro” Francisco Ayuso — Fundador del Grupo Arista

Una forma de trabajar que está marcando la diferencia en un sector donde la confianza se ha convertido en el verdadero valor.

Grupo Arista ofrece todo en un solo lugar. / INFORMACIÓN

¿Quieres simplificarlo todo?

Si buscas una alternativa clara, cercana y sin complicaciones para tu móvil y tu energía, Grupo Arista te lo pone fácil.

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Arista Móvil

Arista Energía

O acércate a sus puntos de atención en Alicante y descubre cómo tenerlo todo bajo control, en una sola compañía.

Grupo Arista: menos complicaciones, más tranquilidad.

Arista Energía. / INFORMACIÓN